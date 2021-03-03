Обновлено: Lufthansa не рассматривает возможность вакцинного туризма в Москву
Foto: AP/Scanpix/LETA

Несколько медиа-изданий сообщали о том, что немецкая авиакомпания Lufthansa изучает возможность услуги "вакцинного туризма", предложив своим клиентам бронировать рейс в Москву для вакцинации против коронавируса на территории российского аэропорта. Однако представители компании опровергли эти слухи.

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Портал Aeronautics писал о том, что Lufthansa ведет соответствующие переговоры с Министерством иностранных дел России и, возможно, прививать иностранцев будут в "Домодедово".

По данным портала BNE Intellinews, стоимость "вакцинного туризма" могла бы составлять около 1000 евро за пассажира.

Однако в разговоре с изданием "Интерфакс" представители авиакомпании заявили, что таких рейсов не планируется. В пресс-службе московского аэропорта "Домодедово" "Интерфаксу" сказали, что им также "ничего не известно о планах зарубежных авиакомпаний, включая Lufthansa, запустить "вакцинные рейсы".

"Интерфакс" пишет, что вакцинный туризм если и начнется, то не скоро.

В первую очередь из-за проблематичности самой процедуры въезда. В настоящий момент попасть в РФ могут граждане 21 страны, с которыми открыто авиасообщение: Турция, Танзания, Швейцария, ОАЭ, Мальдивы, Египет, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Южная Корея, Сербия, Куба, Япония, Сейшельские Острова, Эфиопия, Вьетнам, Индия, Катар, Финляндия, Греция и Сингапур.

Остальным нужно иметь уважительную причину. Категории граждан из "закрытых" стран, которым разрешен въезд в РФ, определены специальным постановлением правительства. К ним относятся дипломатические работники и члены их семей, иностранные специалисты, опекуны и попечители, а также те, кто въезжает для получения медицинских услуг.

Но пересечение иностранцем российской границы не означает доступа к антиковидному препарату. "Для нас безусловный приоритет — вакцинация граждан РФ", — сказал "Интерфаксу" во вторник помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

Источник "Интерфакса" в медицинских кругах сказал, что шанс вакцинироваться у приехавшего из-за рубежа есть разве что в выездных пунктах вакцинации. "Медики там более лояльны, известны случаи, когда иностранные граждане делали там прививку, предъявив национальное удостоверение личности", — сказал собеседник агентства. Согласно данным портала госуслуг, такие выездные пункты открыты Москве в театре "Геликон-опера", ГУМе, торговых центрах "Океания", "Город", "Саларис", "Л-153", ряде других точек столицы.

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