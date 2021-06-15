Oбострение нелегальной миграции на белорусско-литовской границе: ситуацию прогнозировать сложно
Foto: AFP/Scanpix/LETA

В минувшие выходные на белорусско-литовской границе зафиксировано рекордное количество нелегальных мигрантов — задержаны 59 человек. Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните признала, что дальнейшие тенденции не прогнозируемы, но подчеркнула, что прилагают максимум усилий для обуздания ситуации.

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"Не надо специально ехать, чтобы узнать, какие проблемы существуют, мы итак о них знаем. Сейчас в контексте обсуждения бюджета МВД предусмотрело средства для СОГГ, чтобы можно было скорее оборудовать систему контроля на границе", — сказала Шимоните во время визита на Варенскую заставу.

По ее словам, в такие средства стоит инвестировать, поскольку они эффективны. Однако премьер признала, что ситуация не прогнозируема.

Что касается конкретного обострения нелегальной миграции, тут действия зависят от ситуации. Служба работает, координирует свои действия с другими ведомствами. (…) Ситуация тут, как с ковидом, ею надо управлять здесь и сейчас, в зависимости от ее состояния. Точно предсказать, какой будет ситуация через неделю, думаю, невозможно. Надо готовиться ко всем неожиданностям", — признала Шимоните. Она сказала, что в организации нелегальной миграции могут участвовать и белорусские турагентства.

"Мы видим все больше подобных случаев на границе. У нас есть основания предполагать, что некоторые ведомства и туроператоры могут участвовать в деятельности белорусского режима", — сказала Шимоните.

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