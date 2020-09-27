Обострение в Нагорном Карабахе: Армения и Азербайджан вводят военное положение

Власти Армении и Азербайджана объявили о вводе военного положения на фоне обострения ситуации в Нагорном Карабахе. Минувшей ночью и воскресным утром произошли столкновения между армянскими и азербайджанскими войсками на линии соприкосновения в непризнанной республке.

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В воскресенье парламент Азербайджана принял постановление о введении военного положения в некоторых регионах страны. Вскоре оно было утверждено президентом.

Указ о военном положении вступит в силу с понедельника и коснется нескольких регионов Азербайджана. В Баку, Гяндже, Евлахе, Гейгеле и других городах будет введен комендантский час.

Ранее Армения объявила о военном положении и начале всеобщей мобилизации мужчин в возрасте до 55 лет.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян позже заявил, что Ереван рассматривает возможность официального признания независимости Нагорного Карабаха.

Минобороны Азербайджана заявило, что азербайджанская армия заняла шесть сел и несколько стратегических высот в зоне конфликта. Пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян на своей странице в "Фейсбуке" эту информацию опровергает.

Ряд стран и международных организаций выразили серьезную обеспокоенность развитием событий, осудив применение силы и призвав участников конфликта к немедленной деэскалации.

Турция заявила о полной поддержке Азербайджана в вопросе Нагорного Карабаха.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал международное сообщество удержать Турцию от вмешательства в карабахский конфликт. В обращении к нации Пашинян заявил, что Азербайджан объявил войну всему армянскому народу, но армяне готовы к этому. Пашинян назвал действия азербайджанской стороны "широкомасштабными провокациями".

"Применяя тяжелое вооружение, противник атакует позиции Армии обороны Республики Арцах [Нагорный Карабах] по всем направлениям. Армия обороны ведет ожесточенные бои, с честью выполняя задачу по защите Арцаха", - заявил Пашинян.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев на заседании Совета безопасности страны назвал урегулирование конфликта в Карабахе "исторической задачей Азербайджана", заявив, что Баку не согласится на "половинчатое решение".

"Я много раз говорил, и хочу сказать сегодня, что мы должны решить этот вопрос так, чтобы народ Азербайджана был удовлетворен этим. Мы должны восстановить историческую справедливость. Мы должны сделать это для восстановления территориальной целостности Азербайджана", - отметил Алиев.

Что произошло?

Минобороны Азербайджана заявило в воскресенье утром, что Армения обстреляла населенные пункты в направлении Тертара, Джебраила и Физули, а азербайджанская армия начала полномасштабное контрнаступление для защиты мирного населения.

Армения заявила, что первым атаковал Азербайджан. Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что Азербайджан в 8:00 утра по местному времени начал воздушную и ракетную атаки.

Минобороны Азербайджана утверждает, что армия лишь ответила на обстрел с армянской стороны населенных пунктов вдоль всей линиии соприкосновения, уничтожив 12 зенитных комплексов ВВС Армении.

Азербайджанская армия перешла в контрнаступление по всей линии фронта, сообщило министерство обороны Азербайджана. По информации ведомства, чтобы предотвратить боевую активность вооруженных сил Армении и обеспечить безопасность мирного населения, командование азербайджанской армии приняло решение о начале операции по контрнаступлению по всей линии фронта.

"Наш личный состав и танковые части при поддержке ракетно-артиллерийских подразделений, фронтовой авиации и беспилотных летательных аппаратов обнаруживают и уничтожают большое количество армянских сил, военных объектов и военной техники, находящихся на линии фронта и в глубине обороны", - сказано в сообщении.

Боевой вертолет ВВС Азербайджана был сбит в направлении Тертера, члены экипажа живы, сообщили в минобороны, добавив, что подразделения ПВО Армении потеряли 12 зенитно-ракетных комплексов "Оса".

По утверждению армянской стороны, сбиты два вертолета и три беспилотника противника, а также три танка и могут быть потери в живой силе.

Ранее президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян объявил о введении в Карабахе военного положения и всеобщей мобилизации - об этом сообщил его пресс-секретарь Ваграм Погосян.

Ранее Погосян написал в "Фейсбуке", что президент в скором времени выступит с обращением к жителям Карабаха по поводу сложившейся ситуации.

По утверждению Погосяна, артобстрелу подверглись мирные населенные пункты, в частности столица Степанакерт.

Как передает РИА Новости со ссылкой на омбудсмена Карабаха Артака Бегларяна, в результате обстрела азербайджанских сил погибли женщина и ребенок.

"В результате азербайджанских артобстрелов среди гражданского населения есть погибшие и раненые. В Мартунинском районе погибли два человека - женщина и ребенок, двое ранены. Данные по другим населенным пунктам уточняются. Артиллерийскому обстрелу подверглись также школы, в том числе Степанакерта", - написал Бегларян в "Фейсбуке".

Минобороны Армении распространило 27 сентября видеозапись наступления, как утверждается, азербайджанских танков и военных на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе, а также подбитый танк.

Однако, как сообщает РИА Новости, министерство обороны Азербайджана опровергло информацию армянской стороны о якобы понесенных ими потерях военной техники.

"Информация, распространенная армянской стороной о якобы трех подбитых танках, двух вертолетах и трех беспилотных летательных аппаратов (БЛА) азербайджанской армии, является ложью и дезинформацией. Сообщаем, что наши подразделения обладают полным преимуществом над противником на фронте", - сообщили агентству в пресс-службе азербайджанского минобороны.

Генпрокуратура Азербайджана также сообщает о 14 раненых мирных жителей. Би-би-си не удается получить подтверждение информации о потерях из независимых источников.

Обращение президента Алиева и 10 тысяч добровольцев Армении

Ранее президент Азербайджана обратился с экранов телевизоров к нации, сказав, что это "очередная военная провокация Армении", и рассказал о "жертвах и раненых" среди населения и военных в результате обстрела со стороны ВС Армении.

Он также пригрозил, что Азербайджан не оставит без ответа действия Армении.

"В настоящее время по позициям противника наносятся удары, уничтожена военная техника", - сказал Алиев.

Пресс-секретарь армянского минобороны Шушан Степанян сообщила в соцсетях, что до 10 тысяч жителей Армении хотят записаться в добровольцы, чтобы отправиться в Карабах.

Между тем пресс-секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Владимир Зайнетдинов заявил в интервью РИА Новости, что в Нагорном Карабахе должен быть восстановлен режим прекращения огня.

"Мы считаем, что данный конфликт должен быть разрешен только мирным путем. Для этого есть существующий международно признанный механизм - Минская группа ОБСЕ, которая занимается урегулированием конфликта", - приводит агентство слова пресс-секретаря.

Конфликт вокруг Нагорного Карабаха

До распада СССР в 1991 году Азербайджан и Армения входили в состав Союза, однако Карабахский конфликт начался за три года до этого - в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР.

В ходе военного противостояния между двумя республиками в 1992-1994 годах Азербайджан утратил контроль над Нагорным Карабахом. В 1992 году была создана Минская группа ОБСЕ по мирному урегулированию этого конфликта во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией.

Ереван официально не признает независимость НКР, но бюджет и армия непризнанной республики тесно связаны с Арменией.

В апреле 2020 года в разгар пандемии во втором туре президентских выборов в Карабахе 88% голосов набрал Араик Арутюнян.

Еврокомиссия заявила, что результаты голосования никак не влияют на финальный статус Нагорного Карабаха или исход переговорного процесса, поскольку ЕС не признает конституционные и правовые рамки этих выборов.

Азербайджан также не признает выборы в Нагорном Карабахе.

Реакция международного сообщества

МИД России в своем официальном заявлении, опубликованном на сайте ведомства, призвал стороны немедленно прекратить огонь и приступить к переговорам в целях стабилизации ситуации.

Там также сообщается, что глава российского МИДа Сергей Лавров в телефонном разговоре с главой МИД Армении Зограбом Мнацаканяном выразил серьезную озабоченность в связи с боевыми действиями на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе.

Лавров также обсуждил ситуацию по Карабаху с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу. Оба министра, как сообщается, подчеркнули необходимость скорейшего прекращения огня и стабилизации ситуации на линии соприкосновения.

МИД РФ сообщает также, что Лавров в скором времени переговорит с министром иностранных дел Азербайджана.

Тем временем министр обороны Турции Хулуси Акар обвинил Армению в обострении ситуации в Нагорном Карабахе, потребовав от Еревана "прекратить агрессию" против Азербайджана.

"В борьбе за сохранение территориальной целостности Азербайджана Турция будет на стороне азербайджанских братьев, используя все свои возможности", - написал министр у себя в "Твиттере".

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна, как и прежде, поддерживает Азербайджан.

"27 сентября президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву. Президент Турции выразил соболезнования главе государства и народу Азербайджана в связи с гибелью мирных жителей и военнослужащих Азербайджана в результате военной провокации Армении", - цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы Алиева.

Франция, входящая в состав Минской группы ОБСЕ по урегулированию в Нагорном Карабахе, также призвала стороны к прекращению боевых действий и диалогу.

Как заявил представитель французского МИДа, Франция глубоко обеспокоена крупномасштабными столкновениями в Нагорном Карабахе и сообщениями о жертвах, в частности, среди гражданского населения.

Председатель Европейского совета Шарль Мишель призвал в "Твиттере" к прекращению боевых действий в Нагорном Карабахе и возвращению к переговорам.

К этому призвала и генсекретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич, напомнив конфликтующим сторонам о необходимости соблюдать обязательство, которое взяли при вступлении в Совет Европы как Азербайджан, так и Армения - разрешить конфликт мирным путем.

"От имени Совета Европы я призываю власти наших двух государств-членов сделать все возможное для защиты человеческих жизней и не вступать в военный конфликт. Необходимо приложить все усилия, чтобы остановить эскалацию", - заявила Мария Пейчинович-Бурич.

Во время воскресной мессы в Ватикане папа римский Франциск призвал собравшихся на площади Святого Петра помолиться вместе с ним за мир на Кавказе.

"Молюсь за мир на Кавказе и прошу конфликтующие стороны совершить конкретные жесты доброй воли и братства, которые могут привести к решению проблем не через использование силы и оружия, но посредством диалога и переговоров", - сказал папа Франциск.

Среди армян много католиков, принадлежащих к Армянской католической церкви, признающей первенство папы римского.