Observer: Запад допустил ошибки в подготовке и оснащении ВСУ

Старший научный сотрудник по вопросам ведения войны Королевского объединенного института оборонных исследований Джек Уотлинг утверждает, что ошибки, допущенные Западом при подготовке солдат ВСУ, объясняют медленные темпы украинского контрнаступления и отсутствие значительных результатов.

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На протяжении двух месяцев украинские войска пытаются пробиться через плотно укрепленные оборонительные позиции и прорвать так называемую "линию Суровикина", пишет Уотлинг в статье "Запад должен сосредоточиться на подготовке войск Украины, иначе нам придется расплачиваться", опубликованной британской газетой Observer.

Предлагаем вам основные тезисы этой статьи.

Техника и вооружения

О том, что необходимо украинцам для проведения успешных наступательных операций, в западных столицах было известно уже в конце прошлого лета — это артиллерия, инженерные средства, тактическая ПВО, средства подвижной защиты (машины пехоты и т. д.) и штабная подготовка.

Пушки, снаряды и БТРы украинцы получили в достаточном количестве. Инженерные средства и тактические средства ПВО — в меньшем объеме.

Однако несмотря на то, что уже в сентябре 2022 года было ясно, что ВСУ нужна бронетехника, решение об ее поставке было принято только в январе 2023 года и выполнено лишь частично.

Многомесячные задержки дали российским войскам время на создание оборонительной линии, что значительно усложнило задачу украинцам. Украинские войска получили около двух месяцев на освоение множества западных систем, находящихся в разном состоянии готовности, и на подготовку своих военнослужащих для решения очень сложных задач.

Подготовка личного состава

Другая проблема, по мнению Уотлинга, заключается в том, что значительная часть обучения была плохо продумана.

Штабная подготовка налаживается медленно, поскольку партнеры Украины предпочитают обучать украинских солдат индивидуально.

После принятия решения о передаче Украине западных танков и боевых машин пехоты произошел сдвиг — украинцы теперь обучаются целыми подразделениями, продолжает Уотлинг.

Отдельных солдат можно обучить на Украине. А вот обучение подразделений численностью выше роты там невозможно, поскольку украинские полигоны обстреливает российская армия.

По этой причине для некоторых украинских подразделений была организована коллективная подготовка на европейских полигонах. Однако украинские военнослужащие четко дали понять, что на западных полигонах они не могут получить полноценную подготовку, поскольку используют в войне множество своих собственных систем (в частности, беспилотники и системы управления огнем), которые не сертифицированы НАТО и на западных полигонах применяться не могут.

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Вместо этого автор предлагает адаптировать методы тренировки украинских военных таким образом, чтобы сделать упор на уже существующие сильные стороны ВСУ. Но для этого необходимо разрешить инструкторам менять курсы обучения по своему усмотрению и пригласить украинцев участвовать в их разработке.

Главная же проблема, по мнению Уотлинга, по-видимому, заключается в том, что обучение сил ВСУ проходит по западным моделям, требующим определенной структуры и, главное, времени, которого у украинцев нет.

Бюрократия и долгая война

Бюрократические ограничения высвечивают серьезную проблему для партнеров Украины. Западные военные с начала войны сумели адаптировать свои методы взаимодействия с ВСУ. А вот в столицах бюрократы и дипломаты по-прежнему работают по лекалам мирного времени несмотря на то, что от исхода противостояния России и Украины зависит будущее европейской безопасности.

Уже с июля 2022 года было очевидно, что снарядов, поставляемых Украине, надолго не хватит. Однако страны НАТО не спешат расширять производство боеприпасов, не говоря уже о производстве запасных артиллерийских стволов.

Однако если эта проблема не будет решена, то преимущества, которыми в настоящее время обладает Украина, испарятся, а альянс не сможет добиться согласованных в Вильнюсе показателей боеготовности.

По убеждению Джека Уотлинга, независимо от того, как будет развиваться операция, международные партнеры Украины должны сосредоточить свою помощь на подготовке украинских вооруженных сил к новым боям.

Таким образом, европейская безопасность зависит от способности западных столиц думать о будущем и принимать своевременные решения. О цене промедления нам каждый день напоминают кадры кровавой бойни на востоке Украины, подытоживает свою статью в Observer Джек Уотлинг.