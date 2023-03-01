Обстрел Донецкой области: двое погибших, пятеро раненых
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Жертвами российских обстрелов 28 февраля стали двое жителей Донецкой области, еще пятеро получили ранения. Об этом сообщает офис генерального прокурора Украины.

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Под удар попали, в частности, Бахмут, Часов Яр и Ласточкино. В ходе обстрелов погибла супружеская пара — тело 73-летней женщины уже извлекли из-под завалов, тело 68-летнего мужчины еще ищут.

В офисе генпрокурора Украины заявили, что начали досудебные расследования по факту нарушения законов и обычаев войны.

Накануне сообщалось, что жертвами российских обстрелов в Херсонской и Харьковской областях стали пять человек, столько же пострадали.

В понедельник, 27 февраля, Управление верховного комиссара ООН по правам человека опубликовало обновленную статистику по числу мирных жителей Украины, погибших и пострадавших в ходе полномасштабного российского вторжения. Сообщается, что к 26 февраля 2023 года жертвами конфликта стало 8101 гражданское лицо, еще 13479 человек были ранены.

В ООН отмечают, что реальное число жертв значительно выше, поскольку в организации пока проверили не все поступившие из зоны конфликта сообщения, а доступ в некоторые города и районы, где шли особенно интенсивные бои, затруднен.

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