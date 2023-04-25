Обстрел Купянска: два человека погибли, десять ранены (ОБНОВЛЕНО)

Российские войска обстреляли центр города Купянск в Харьковской области, сообщил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

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По словам Ермака, удар был нанесен ракетами С-300. Пострадало здание местного музея.

"Купянск, центр города, краеведческий музей. Страна-террорист делает все, чтобы уничтожить нас полностью: нашу историю, нашу культуру, наших людей абсолютно варварскими методами убивая украинцев", — написал в своем Telegram-канале Зеленский. Он уточнил, что "пока известно о погибшей работнице музея и десяти раненых", под завалами остаются люди, а ликвидация последствий обстрела продолжается.

Глава Харьковской области администрации Олег Синегубов сообщил, что трое пострадавших госпитализированы, еще семерым помощь оказали на месте. По его данным, двое местных жителей пока что остаются под завалами, на месте работают спасатели.

Обновление: около 14:00 Синегубов рассказал, что под завалами обнаружили тело второй женщины, погибшей в результате атаки.

"Вероятность новых ракетных ударов по Харькову и населенным пунктам области остается достаточно высокой. Не игнорируйте сигналы тревоги и находитесь в укрытиях", — подчеркнул Синегубов.

Российские военные сообщения об ударе по Купянску пока не комментировали.