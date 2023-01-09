шевченково харьковская область
Foto: Telegram @synegubov

Утром 9 января российская армия обстреляла рынок в поселке городского типа Шевченково Харьковской области. В результате атаки погибли две местные жительницы, еще пять человек ранено. Об этом написал в своем Telegram-канале глава областной администрации Олег Синегубов.

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По словам Синегубова, все пострадавшие госпитализированы, среди них есть 13-летняя девочка. На месте обстрела работают спасатели.

По предварительным данным удар по рынку в Шевченково был нанесен из зенитно-ракетной системы С-300.

Накануне армия РФ обстреляла город Мерефа, расположенный к юго-западу от Харькова. Местные власти сообщали о гибели 50-летнего мужчины и повреждении "объекта гражданской промышленности". Также были нанесены удары по Запорожской, Донецкой и Днепропетровской областям.

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