Обстрелы Белгородской области продолжаются. Как реагируют власти?

Белгородская область за минувшие сутки подверглась новому массированному обстрелу. Реакция федеральных и региональных властей на происходящее под Белгородом говорит о растерянности и несогласованности действий, считают эксперты Института изучения войны.

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Более 70 реактивных снарядов из РСЗО "Град" выпустили ВСУ за утро понедельника, 5 июня, по Новой Таволжанке в Белгородской области, заявил глава Шебекинского округа Владимир Жданов. Официально Киев не берет на себя ответственность за обстрелы российской территории.

"По Таволжанке за сегодня, до 8:30 утра, было […] более 70 прилетов из РСЗО "Град" и свыше 15 из ствольной артиллерии по городу Шебекино", — сказал Жданов в ходе оперативного совещания.

По всему Шебекинскому округу за воскресенье, по данным местных властей, было выпущено 611 "единиц различных боеприпасов".

По данным губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, в Шебекино зарегистрированы "многочисленные повреждения модулей центрального рынка, коммерческих объектов, промышленного предприятия".

За прошедшую неделю в Шебекинском округе обстрелами было повреждено или уничтожено 1150 квартир в 67 домах и 370 частных домов, сообщил Жданов.

В ночь на понедельник власти региона сообщили о пожаре на одном из энергетических объектов в Белгородском районе.

"Предварительной причиной возгорания стало сброшенное взрывное устройство с беспилотника", — объявил Гладков.

По словам руководителя региона, в результате пожара и предполагаемой атаки дрона никто не пострадал, энергоснабжение потребителей не нарушено.

В понедельник на встрече с главами муниципалитетов губернатор Гладков заявил о необходимости ускорить работы по восстановлению жилья, пострадавшего из-за обстрелов.

При этом денег, которые были выделены на восстановление жилья, не хватает, сказал губернатор.

Рейд РДК и легиона "Свобода России" в Белгородской области

Базирующиеся в Украине "Российский добровольческий корпус" (РДК) и Легион "Свобода России" утверждают, что их бойцы 4 июня совершили рейд в Белгородскую область и взяли пленных из числа российских военных.

Диверсанты заявили, что они предлагали губернатору Белгородской области забрать пленных во время личной встречи в Новой Таволжанке. Как утверждается в ролике РДК, Гладков на встречу не явился.

Тогда легион "Свобода России" разместил видео в телеграме, на котором видны, предположительно, около 10 пленных, еще двое лежат на больничных койках.

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Они будут переданы украинским властям, говорится в сообщении легиона "Свобода России" в телеграме.

Гладков назвал бойцов корпуса "подлецами, негодяями, убийцами и фашистами". Он добавил, что российские военные ведут бой с ДРГ в Новой Таволжанке. "Надеюсь, все они будут уничтожены, по-другому не может быть по определению", — заявил губернатор.

"Нервозность в ожидании контрнаступления"

Реакция Гладкова на происходящее в Белгородской области говорит о том, что, вероятно, он не координирует свои действия с Министерством обороны, указывают в последней сводке эксперты американского Института изучения войны (ISW).

Они полагают, что в России на разных уровнях власти не согласовывают действия и не знают, как реагировать на события в приграничных регионах.

Ранее ISW отмечал, что Россия непропорционально реагирует на рейды в приграничных областях из-за общей нервозности в преддверии ожидаемого контрнаступления ВСУ.

Министерство обороны РФ 1 июня опубликовало сообщение о рейде в Шебекино, в котором особое внимание уделялось своевременности реакции военных на произошедшее. Согласно заявлению российского ведомства, в течение часа после начала рейда дополнительные подразделения Западного военного округа были направлены к границе и нанесли массированные удары ракетами, артиллерией и огнеметными системами.