Обстрелы Херсонской области: погиб 21 человек, 48 ранены

В результате массированного обстрела российской армии в Херсонской области, по последним данным, погиб 21 человек, 48 получили ранения, сообщил в телеграме президент Украины Владимир Зеленский.

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"Пятеро — после обстрела (строительного гипермаркета) "Эпицентр", 30 человек ранены в результате обстрела (магазина) АТБ, восемь — на территории железнодорожного вокзала и Привокзальной, еще трое — в жилых кварталах.

Также в АТБ был ранен ребенок 6,5 лет, у него диагностировали ушиб ноги, перелом бедра, минно-взрывную травму. Ранение получила 17-летняя девушка — она в состоянии средней тяжести" — рассказал председатель областной военной администрации Александр Прокудин сообщил в телемарафоне украинского ТВ "Единые новости".

Как сообщил ранее Офис генерального прокурора Украины, утром 3 мая российские войска начали массированные обстрелы Херсона и области, в результате хаотических обстрелов и попадания снарядов по объектам гражданской инфраструктуры в областном центре погибли люди, около двух десятков получили ранения и травмы разной тяжести.

Еще один мужчина погиб утром в результате российского обстрела Дарьевской общины

Днем между селами Степановка и Музыковка под российским обстрелом оказалась бригада энергетиков, чинивших электросети. Как сообщается, от полученных травм погибли трое работников энергетического предприятия.

Украинские власти предупредили в среду, что в Херсоне на 58 часов будет полностью запрещено всякое движение. Как объявил Александр Прокудин, комендантский час будет действовать с вечера 5 мая до утра 8 мая.

"В течение этих 58 часов передвигаться и находиться на улицах города запрещено. Также город будет закрыт на въезд и выезд", — объявил Прокудин. Глава администрации утверждает, что это сделано для того, чтобы помочь правоохранительным органам в их работе.