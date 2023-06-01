Обстрелы Шебекино: в Белгородской области готовятся к эвакуации целого города

Власти Белгородской области приступают к эвакуации города Шебекино, находящегося в пяти километрах от границы с Харьковской областью Украины. Призывы к эвакуации приграничных населенных пунктов звучали в России и раньше, но впервые решение о вывозе жителей касается райцентра с населением в 40 тысяч человек.

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Обстрелы Шебекино и его окрестностей усилились в последние несколько дней. Местные жители сообщали о разрывах снарядов. Последние дни в городе постоянные перебои с электричеством и водой. В четверг утром в социальных сетях распространилось видео горящего многоэтажного здания, предположительно — общежития, в центре города, рядом с городской администрацией. Огонь, как видно на кадрах, охватил всю крышу здания, пожарных служб рядом не было.

Накануне губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что договорился с властями нескольких регионов о приеме около 1200 человек. Он заявил, что первые несколько сот жителей будут вывезены в Пензу и в Калужскую область. В среду местные власти сообщали также, что жителей Шебекино будут перевозить в Воронежскую область.

В четверг утром Гладков записал сообщение, в котором сказал, что на время интенсивных обстрелов эвакуация будет приостановлена, однако пообещал, что тем, кому нужно будет уехать срочно, помогут. "Защищенную технику подгоним к вашим домам", — заявил губернатор. К обеду появились видео эвакуационных автобусов, стоящих на выезде на севере города.

Гладков отрицал сообщения о проникновении боевых групп из Украины на территорию Белгородской области. По утверждению представителя Минобороны России, военные пресекли попытку проникновения на территорию Шебекинского района боевых формирований из Украины. Представитель Минобороны заявил, что уничтожены 30 солдат, а также бронированная техника и комплексы "Град". Оперативно подтвердить эти данные в условиях войны невозможно.

На этом фоне бойцы "Русского добровольческого корпуса", получившего известность после недавнего рейда через границу Украины с Россией в соседний с Шебекинским Грайворонский район Белгородчины, заявили в четверг утром, что готовятся проникнуть в Шебекино. "Совсем скоро покажется граница Шебекино", — заявил один из бойцов этого подразделения в опубликованном видео.

Позже в украинских каналах появились видео перестрелки, которая, как утверждалось, идет на окраине Шебекино. Идентифицировать место перестрелки трудно, утверждается, что бои идут в Новой Таволжанке и Титовке, двух населенных пунктах к юго-западу от Шебекино. Таволжанка почти вплотную прилегает к границе с Украиной.

"Позвоните мне, умоляю"

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В утреннем сообщении губернатор Гладков говорил, что за прошедшие сутки восемь человек получили ранения в результате обстрелов. Позже появились сообщения об 11 пострадавших в нескольких населенных пунктах Шебекинского и соседнего с ним Грайвороновского района.

"Десять человек поступило из Шебекинского городского округа и один — житель Борисовского района. Все получили минно-взрывные травмы различной степени тяжести. Четыре человека из 11 находятся в реанимации в тяжелом состоянии", — рассказал информагентству ТАСС Роман Проценко, руководитель белгородской городской больницы номер 2.

Социальные сети наполняются объявлениями от людей, которые ищут транспорт для того, чтобы уехать. "Пожалуйста, помогите забрать пожилого человека из Шебекино. Хотя бы до Белгорода, мы туда приедем, заберем. Позвоните мне, умоляю", — гласит одно из типичных объявлений.

Последние два дня власти публикуют телефоны экстренных служб, которые должны помочь желающим уехать, но местные жители жалуются, что дозвониться до этих служб в четверг почти невозможно. Некоторые из уехавших пытаются вернуться, чтобы забрать домашних животных, но сообщают, что въезды в город закрыты.

Первые сотни беженцев привезли в "Белгород-Арену", спортивно-развлекательный комплекс в Белгороде. По сообщениям местных СМИ, там покинувшие Шебекино и окрестности будут зарегистрированы, а затем их начнут развозить в места временного размещения.

"Нам в дом попали"

Накануне корреспондент Би-би-си связался с местной жительницей Марией (имя изменено). Она рассказала, что ранее уже отправила из города маму и сына, подальше от обстрелов.

Куда именно уехали ее мать и ребенок, Мария не уточнила, но сказала, что с этим их семье помогли власти. "Наши власти очень помогают — и губернатор, и глава Шебекино. Именно они и предоставили место, куда вывезли [маму с сыном]", — рассказала она.

Сама она при этом оставалась в городе: "Работа, кто семью кормить будет?" Но при этом призналась, что в Шебекино ей оставаться страшно.

"Нам в дом попали", — на следующий день, в четверг 1 июня, рассказала Мария корреспонденту Би-би-си. Только после этого она приняла решение уехать. На данный момент она находится в безопасности, но где именно, уточнять не стала.

"Перекладными путями жителей вывозят"

Впечатления от того, как организован выезд из города, у жителей Шебекино разные. "Моя родственница — одна из тех, кто, не дожидаясь, когда с ней свяжутся, вышла вместе с соседями на остановку и сейчас уже едет вместе с ними за пределы города, — цитирует РБК одну из жительниц, Юлию. — Они перекладными путями жителей вывозят, и старым, и малым — всем помогают".

Анна, другая жительница, пытается договориться о вывозе немощной родственницы. "Свекровь лежачая, после инсульта. С ней невестка, после операции. Вывезти некому. Город сейчас снова под обстрелом. Связи нет. До администрации сейчас не дозвониться. Обращались еще вчера в администрацию. Ответили, что в Московскую область — к нам — не повезут. Звонили в Народный фронт. Но они могут ее вывезти только до Белгорода и передать нам. Но мы не сможем привезти ее на легковой машине. Нам ехать 750 км. Она не перенесет такую дорогу, для транспортировки нужна скорая", — рассказала она РБК.

Власти России пока не комментировали ситуацию по существу. Пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков заявил, что российский лидер "в связи с ситуацией вокруг Шебекино постоянно получает доклады из Министерства обороны, погранслужбы, ФСБ, МЧС". Сам Путин проводил дистанционное совещание в честь Дня защиты детей.