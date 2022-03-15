Обвинение попросило приговорить Навального к 13 годам колонии
Foto: AP/Scanpix/LETA

Государственное обвинение попросил суд приговорить политика Алексея Навального к 13 годам лишения свободы по делу о мошенничестве и оскорблении суда.

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"Окончательно прошу назначить Навальному наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет с ограничением свободы сроком на два года", - завила прокурор Надежда Тихонова в ходе прений сторон.

Суд проходит в колонии в Покрове во Владимирской области, где Навальный отбывает срок по делу "Ив Роше".

Навального обвиняют по четырем эпизодам особо крупного мошенничества и в неуважении к суду.

Речь идет о пожертвований на антикоррупционную деятельность Фонда борьбы с коррупцие (ФБК, признан в России экстремистской организацией и запрещен), а также проявлении неуважения к судье во время рассмотрения дела о клевете на ветерана Игната Артеменко.

Навальный и его соратники считают предъявленные обвинения абсурдными.

Прокурор также попросила дополнительно назначить Навальному штраф в размере 1 млн 200 тысяч рублей.

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BBC News Русская служба:

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