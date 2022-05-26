Обвинение в Украине просит по 12 лет тюрьмы двум российским военным
Foto: EPA/Scanpix/LETA

В Котелевском районом суде Полтавской области идет процесс над двумя российскими военнослужащими Александром Бобыкиным и Александром Ивановым. Их обвиняют в нарушении законов и обычаев войны.

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Обвинение запросило для них по 12 лет лишения свободы. Оглашение приговора назначено на 31 мая.

По данным следствия, Бобыкин и Иванов являлись водителем и наводчиком установки "Град" и участвовали в обстрелах Харьковской области в первые дни войны.

Они обвиняются в том, что использовали оружие для уничтожения гражданских объектов.

Личности командиров Бобыкина и Иванова, отдававших им приказы, устанавливаются, заверили в прокуратуре.

Ранее на этой неделе суд в Киеве приговорил сержанта российской армии Вадима Шишимарина к пожизненному заключению за убийство безоружного мирного жителя.

Шишимарин свою вину признал, но защита намерена обжаловать приговор. Суд над ним стал первым процессом по делу о военных преступлениях российскими военными в Украине.

По данным украинской прокуратуры, к рассмотрению готовятся еще тысячи подобных исков.

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BBC News Русская служба:

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