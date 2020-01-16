Обвинения по делу об импичменте Трампу переданы в Сенат

Последняя преграда для судебных слушаний в отношении президента США в верхней палате Конгресса США снята.

Палата представителей Конгресса США в среду, 15 января, проголосовала за передачу на рассмотрение в Сенат — верхнюю палату — двух статей официальных обвинений в отношении американского президента Дональда Трампа, тем самым фактически убрав последнюю преграду для запуска судебного разбирательства по вопросу об импичменте в отношении главы государства.

В поддержку решения выступили 228 законодателей, 193 проголосовали против. Голоса в контролируемой Демократической партией нижней палате разделились по партийной линии, против передачи обвинений в Сенат выступил лишь один из демократов.

Разбирательство в отношении Трампа будет вестись по двум статьям: "о злоупотреблении властью" — в связи с его просьбой к президенту Украины Владимиру Зеленскому начать расследование против одного из главных соперников на предстоящих президентских выборах — Джо Байдена — и о "препятствовании расследованию Конгресса" из-за попыток помещать даче показаний, а также заблокировать доступ к ряду запрашивавшихся демократами документов.

Названы кандидатуры обвинителей

В ходе голосования спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси также назвала кандидатуры семи обвинителей в рамках импичмента Трампу. В список вошли глава спецкомитета по разведке Палаты представителей Адам Шифф, председатель юридического комитета Джерролд Надлер, глава комитета по административным вопросам Зои Лофгрен, а также конгрессмены Хаким Джеффрис, Вал Демингс, Джейсон Кроу и Сильвия Гарсия. Они будут представлять интересы Палаты представителей в ходе судебного процесса в Сенате. При этом речь идет, в значительной степени, о формальной процедуре.

В 100-местном Сенате, как ожидается, будет принято решение об оправдании Трампа и сохранении за ним поста президента, поскольку ни один из 53 республиканцев в верхней палате не поддерживает его отрешение от должности.

В преддверии выборов президента США

Судебное разбирательство будет транслироваться в эфире американских телеканалов, что может отразиться на рейтинге Трампа в преддверии выборов главы американского государства 3 ноября. Между тем главу Верховного суда США Джона Гловера Робертса-младшего 16 января приведут к присяге в качестве председателя по этому делу.

Контролируемая демократами Палата представителей одобрила резолюцию об импичменте 31 октября. Скандал с возможным давлением на Зеленского получил название "Украинагейт" (Ukrainegate).

В истории США процедура импичмента президенту инициировалась дважды — в 1868 году — Эндрю Джонсону и в 1998-м — Биллу Клинтону. В обоих случаях в Сенате нужного числа голосов набрано не было, и обвинения были в итоге сняты.