Обвиняемый в подготовке убийства премьера Армении вышел из-под ареста

Суд в Армении освободил из-под ареста председателя оппозиционной партии "Родина", экс-директора Службы нацбезопасности Артура Ванецяна, обвиняемого в подготовке убийства премьер-министра Никола Пашиняна.

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Сам Ванецян заявил журналистам, что его обвиняют в преступлениях, которых он не совершал.

Ранее Служба национальной безопасности (СНБ) Армении заявила о предотвращении попытки убийства премьер-министра республики. По подозрению в подготовке преступления задержаны Ванецян, бывший руководитель парламентской фракции возглавляемой экс-президентом Армении Сержем Саргсяном Республиканской партии Ваграм Багдасарян, командир добровольческого отряда "Сисакан" Ашот Минасян.

По данным следствия, участники преступного сговора намеревались добиться смены власти.

В ходе обысков найдены автоматическое и стрелковое оружие, патроны, гранаты, а также другое вооружение, добавили в пресс-службе.