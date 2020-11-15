Обвиняемый в подготовке убийства премьера Армении вышел из-под ареста
Foto: AP/Scanpix/LETA

Суд в Армении освободил из-под ареста председателя оппозиционной партии "Родина", экс-директора Службы нацбезопасности Артура Ванецяна, обвиняемого в подготовке убийства премьер-министра Никола Пашиняна.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Сам Ванецян заявил журналистам, что его обвиняют в преступлениях, которых он не совершал.

Ранее Служба национальной безопасности (СНБ) Армении заявила о предотвращении попытки убийства премьер-министра республики. По подозрению в подготовке преступления задержаны Ванецян, бывший руководитель парламентской фракции возглавляемой экс-президентом Армении Сержем Саргсяном Республиканской партии Ваграм Багдасарян, командир добровольческого отряда "Сисакан" Ашот Минасян.

По данным следствия, участники преступного сговора намеревались добиться смены власти.

В ходе обысков найдены автоматическое и стрелковое оружие, патроны, гранаты, а также другое вооружение, добавили в пресс-службе.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

Интерфакс

Sharing Options

0

Source

Интерфакс

Tags

Нагорный Карабах
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Рижский Свободный порт тестирует ИТ-решение для снижения выбросов от грузового автотранспорта
Неприкосновенность пользовательских данных и их защита — фундаментальный принцип Kaspersky
Достойный личный ассистент: умные часы Watch Fit от Huawei
Samsung Galaxy Note20 — элегантный и надежный партнер для работы и развлечений
Рига претендует на то, чтобы стать региональным лидером в области перевалки зерна
В Рижском порту сданы в эксплуатацию новые резервуары для хранения и обработки загрязненных вод
Wolt у тебя по соседству: виртуальные рестораны
Wolt в Латвии празднует трехлетие!