Объявлен новый состав правительства России. В нем нет Мутко и Мединского
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Новый премьер-министр России Михаил Мишустин представил состав своего кабинета. В него не попали несколько ключевых министров из прошлого состава — в том числе Владимир Мединский, Максим Орешкин и Вероника Скворцова.

Правительство покидают вице-премьер Виталий Мутко, министр культуры Владимир Мединский, министр здравоохранения Вероника Скворцова, министр спорта Павел Колобков, министр просвещения Ольга Васильева и министр экономического развития Максим Орешкин.

Пост министра культуры займет Ольга Любимова, министра здравоохранения — Михаил Мурашко, министра спорта — Олег Матыцин, министра просвещения — Сергей Кравцов, а министра экономического развития — Максим Решетников.

Министерство юстиции вместо Александра Коновалова возглавит Константин Чуйченко. Министром науки и высшего образования вместо Михаила Котюкова станет Валерий Фальков, а министром труда вместо Максима Топилина станет Антон Котяков. Минкомсвязи возглавит Максуд Шадаев — он сменит Константина Носкова.

Министр обороны Сергей Шойгу и министр иностранных дел Сергей Лавров сохранили свои посты. Министром финансов остался Антон Силуанов, министром внутренних дел — Владимир Колокольцев, министром сельского хозяйства — Дмитрий Патрушев, министром промышленности и торговли — Денис Мантуров.

Кроме того, главой МЧС останется Евгений Зиничев, министром строительства — Владимир Якушев, министром транспорта — Евгений Дитрих, а министром энергетики — Александр Новак.

Таким образом, всего в правительстве появились девять новых министров. Также указом Путина сокращено число вице-премьеров — теперь их будет девять. Первым вице-премьером станет Андрей Белоусов.

Помимо него вице-премьерами будут Марат Хуснуллин, Виктория Абрамченко, Юрий Борисов, Юрий Трутнев, Дмитрий Чернышенко, Татьяна Голикова, Алексей Оверчук и Дмитрий Григоренко.

Антон Силуанов, Константин Чуйченко, Максим Акимов, Ольга Голодец, Алексей Гордеев и Дмитрий Козак, как и Виталий Мутко, покинули должности вице-премьеров.

Полный состав нового правительства:

  • Первый вице-премьер — Андрей Белоусов
  • Вице-премьеры — Марат Хуснуллин, Виктория Абрамченко, Юрий Борисов, Юрий Трутнев, Дмитрий Чернышенко, Татьяна Голикова, Алексей Оверчук
  • Глава аппарата правительства — Дмитрий Григоренко
  • Министр обороны — Сергей Шойгу
  • Министр внутренних дел — Владимир Колокольцев
  • Министр иностранных дел — Сергей Лавров
  • Министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС) — Евгений Зиничев
  • Министр юстиции — Константин Чуйченко
  • Министр культуры — Ольга Любимова
  • Министр энергетики — Александр Новак
  • Министр экономического развития — Максим Решетников
  • Министр финансов — Антон Силуанов
  • Министр труда и соцзащиты — Антон Котяков
  • Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций — Максут Шадаев
  • Министр здравоохранения — Михаил Мурашко
  • Министр просвещения — Сергей Кравцов
  • Министр науки и высшего образования — Валерий Фальков
  • Министр природных ресурсов и экологии — Дмитрий Кобылкин
  • Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики — Александр Козлов
  • Министр сельского хозяйства — Дмитрий Патрушев
  • Министр транспорта — Евгений Дитрих
  • Министр спорта — Олег Матыцин
  • Министр промышленности — Денис Мантуров
  • Министр строительства и ЖКХ — Владимир Якушев

Отставка Медведева и назначение Мишустина

Мишустин вступил в должность главы правительства России 16 января — президент Владимир Путин подписал указ о назначении нового премьера через час после того, как его кандидатуру согласовали в Госдуме.

Другими двумя указами Путин ввел должность заместителя председателя Совета безопасности России и назначил на нее бывшего премьера Дмитрия Медведева.

Медведев объявил об отставке правительства за день до этого, 15 января, после выступления Путина с посланием Федеральному собранию.

Такое решение Медведев объяснил тем, что президенту надо "предоставить возможность принимать все необходимые решения" для проведения анонсированной им конституционной реформы. Хотя формально для внесения изменений в конституцию роспуск кабинета министров не требуется.

В тот же день Путин выдвинул на должность премьер-министра Мишустина, который с 2010 года руководил Федеральной налоговой службой (ФНС). При этом среди возможных преемников Медведева его имя ранее не фигурировало.

Вступив в должность, Мишустин пообещал в ближайшее время представить президенту членов своего кабинета, а к апрелю ознакомить депутатов Госдумы с курсом, который возьмет его правительство.

В четверг, выступая перед депутатами, Мишустин перечислил экономические приоритеты нового правительства, в том числе усиление работы по нацпроектам, борьбу с излишней бюрократизацией, улучшение инвестклимата и "прорыв в цифровизации реального сектора".

Первым распоряженем нового премьера стало назначение руководителя Федеральной налоговой службы — в пятницу, 17 января, Мишустин поручил эту должность Даниилу Егорову, который с 2011 года работал его заместителем.

BBC News Русская служба:

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