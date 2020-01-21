Объявлен новый состав правительства России. В нем нет Мутко и Мединского

Новый премьер-министр России Михаил Мишустин представил состав своего кабинета. В него не попали несколько ключевых министров из прошлого состава — в том числе Владимир Мединский, Максим Орешкин и Вероника Скворцова.
Правительство покидают вице-премьер Виталий Мутко, министр культуры Владимир Мединский, министр здравоохранения Вероника Скворцова, министр спорта Павел Колобков, министр просвещения Ольга Васильева и министр экономического развития Максим Орешкин.
Пост министра культуры займет Ольга Любимова, министра здравоохранения — Михаил Мурашко, министра спорта — Олег Матыцин, министра просвещения — Сергей Кравцов, а министра экономического развития — Максим Решетников.
Министерство юстиции вместо Александра Коновалова возглавит Константин Чуйченко. Министром науки и высшего образования вместо Михаила Котюкова станет Валерий Фальков, а министром труда вместо Максима Топилина станет Антон Котяков. Минкомсвязи возглавит Максуд Шадаев — он сменит Константина Носкова.
Министр обороны Сергей Шойгу и министр иностранных дел Сергей Лавров сохранили свои посты. Министром финансов остался Антон Силуанов, министром внутренних дел — Владимир Колокольцев, министром сельского хозяйства — Дмитрий Патрушев, министром промышленности и торговли — Денис Мантуров.
Кроме того, главой МЧС останется Евгений Зиничев, министром строительства — Владимир Якушев, министром транспорта — Евгений Дитрих, а министром энергетики — Александр Новак.
Таким образом, всего в правительстве появились девять новых министров. Также указом Путина сокращено число вице-премьеров — теперь их будет девять. Первым вице-премьером станет Андрей Белоусов.
Помимо него вице-премьерами будут Марат Хуснуллин, Виктория Абрамченко, Юрий Борисов, Юрий Трутнев, Дмитрий Чернышенко, Татьяна Голикова, Алексей Оверчук и Дмитрий Григоренко.
Антон Силуанов, Константин Чуйченко, Максим Акимов, Ольга Голодец, Алексей Гордеев и Дмитрий Козак, как и Виталий Мутко, покинули должности вице-премьеров.
Полный состав нового правительства:
- Первый вице-премьер — Андрей Белоусов
- Вице-премьеры — Марат Хуснуллин, Виктория Абрамченко, Юрий Борисов, Юрий Трутнев, Дмитрий Чернышенко, Татьяна Голикова, Алексей Оверчук
- Глава аппарата правительства — Дмитрий Григоренко
- Министр обороны — Сергей Шойгу
- Министр внутренних дел — Владимир Колокольцев
- Министр иностранных дел — Сергей Лавров
- Министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС) — Евгений Зиничев
- Министр юстиции — Константин Чуйченко
- Министр культуры — Ольга Любимова
- Министр энергетики — Александр Новак
- Министр экономического развития — Максим Решетников
- Министр финансов — Антон Силуанов
- Министр труда и соцзащиты — Антон Котяков
- Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций — Максут Шадаев
- Министр здравоохранения — Михаил Мурашко
- Министр просвещения — Сергей Кравцов
- Министр науки и высшего образования — Валерий Фальков
- Министр природных ресурсов и экологии — Дмитрий Кобылкин
- Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики — Александр Козлов
- Министр сельского хозяйства — Дмитрий Патрушев
- Министр транспорта — Евгений Дитрих
- Министр спорта — Олег Матыцин
- Министр промышленности — Денис Мантуров
- Министр строительства и ЖКХ — Владимир Якушев
Отставка Медведева и назначение Мишустина
Мишустин вступил в должность главы правительства России 16 января — президент Владимир Путин подписал указ о назначении нового премьера через час после того, как его кандидатуру согласовали в Госдуме.
Другими двумя указами Путин ввел должность заместителя председателя Совета безопасности России и назначил на нее бывшего премьера Дмитрия Медведева.
Медведев объявил об отставке правительства за день до этого, 15 января, после выступления Путина с посланием Федеральному собранию.
Такое решение Медведев объяснил тем, что президенту надо "предоставить возможность принимать все необходимые решения" для проведения анонсированной им конституционной реформы. Хотя формально для внесения изменений в конституцию роспуск кабинета министров не требуется.
В тот же день Путин выдвинул на должность премьер-министра Мишустина, который с 2010 года руководил Федеральной налоговой службой (ФНС). При этом среди возможных преемников Медведева его имя ранее не фигурировало.
Вступив в должность, Мишустин пообещал в ближайшее время представить президенту членов своего кабинета, а к апрелю ознакомить депутатов Госдумы с курсом, который возьмет его правительство.
В четверг, выступая перед депутатами, Мишустин перечислил экономические приоритеты нового правительства, в том числе усиление работы по нацпроектам, борьбу с излишней бюрократизацией, улучшение инвестклимата и "прорыв в цифровизации реального сектора".
Первым распоряженем нового премьера стало назначение руководителя Федеральной налоговой службы — в пятницу, 17 января, Мишустин поручил эту должность Даниилу Егорову, который с 2011 года работал его заместителем.