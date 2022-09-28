Объявлены итоги "референдумов" на оккупированных территориях Украины

Пророссийские избирательные комиссии на оккупированных украинских территориях объявили итоги так называемых референдумов, которые завершились во вторник вечером, пишет портал "Радио Свобода".

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По данным ЦИК, в Донецкой области за ее вхождение в состав России проголосовали 99,23 процента от числа пришедших на избирательные участки, в Луганской — 98,42 %, в Запорожской — 93,11 %, в Херсонской — 87,05%.

За несколько часов до окончания голосования заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев написал в Тelegram: "Референдумы завершились. Итоги очевидны. Добро пожаловать домой, в Россию!".

Вопрос о вхождении оккупированных украинских территорий в состав России предположительно будет рассмотрен на заседании Совета Федерации, которое назначено на 4 октября. При этом глава так называемой Луганской народной республики Леонид Пасечник выступил с заявлением, в котором попросил Владимира Путина принять область в состав РФ уже 28 сентября.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "фарс на оккупированных территориях нельзя назвать даже имитацией референдумов", и что украинская армия ни при каких обстоятельствах не откажется от планов освобождения земель. Отдельно он подчеркнул, что если Россия признает результаты референдумов, то ему с Путин "больше не о чем будет разговаривать".

Страны Запада неоднократно предупреждали о том, что итоги проведенных Россией референдумов признаны не будут. Во вторник Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что "Украина имеет абсолютное право на самооборону всей своей территории, в том числе — на возвращение земель, которые были незаконно захвачены тем или иным образом Россией". Также Блинкен повторил слова президента США Джо Байдена о том, что за проведение так называемых референдумов против России будут введены дополнительные жесткие санкции.

Псевдоеферендумы о вхождении в состав России проходили на оккупированных территориях Украины ("ДНР", "ЛНР" и части Херсонской и Запорожской областей) с 23 по 27 сентября. Голосование проводилось в регионах, находящихся под военным управлением, и откуда от войны и российской оккупации бежали сотни тысяч украинских граждан.