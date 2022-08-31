OCCRP: немецкая компания могла поставлять компоненты для "Новичка"

В немецкой компании Riol Chemie и еще нескольких связанных с нею фирмах, прошли обыски. Правоохранительные органы Германии подозревают их в производстве и поставках в Россию химического и биологического оружия, в том числе прекурсоров отравляющего вещества "Новичок", сообщил Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), пишет портал "Радио Свобода".

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Предполагается, что за последние три с половиной года Riol Chemie, не имея специального разрешения, поставила лабораторные материалы и токсичные вещества в Россию более 30 раз. Среди них — горчичный газ (иприт) и прекурсоры нервно-паралитического агент "Новичок", которые, впрочем, могут использоваться и в гражданских целях, отмечает OCCRP.

Главным покупателем выступала компания "Химмед", которая продает реактив и оборудование для лабораторий. Согласно документам госзакупок, в 2016 году "Химмед" стал подрядчиком Института криминалистики ФСБ. Исследователи связывают этот отдел с отравлениями бывшего разведчика Сергея Скрипаля, оппозиционера Алексея Навального, писателя Дмитрия Быкова и политика Владимира Кара-Мурзы.

В "Химмеде" утверждают, что работают в основном с гражданскими лабораториями, называя долю заказов от "специфических учреждений" ничтожно малой.

По словам члена исследовательской группы по контролю над биологическим оружием Гамбургского университета — Мирко Химмеля — вещества, которые поставлялись в Россию, потенциально могут использоваться в качестве боевых отравляющих веществ. Однако отправленного количества было недостаточно, чтобы использовать его для создания химического или биологического оружия. Вероятно, отмечает Химмель, получатели использовали заказ в качестве "эталонна" для сравнения с местным производством.