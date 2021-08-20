Очередная волна Covid-19: закроют ли страны Европы границы осенью
Foto: Zuma Press/Scanpix/LETA

По мере роста новых случаев заражения Covid-19 отдельные страны Евросоюза могут вернуться к практике закрытых внутренних границ — как это уже произошло в 2020-м году. При этом Еврокомиссия на данный момент категорически против таких мер, сообщает Politico.

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Основные опасения вызывает разный уровень вакцинации на континенте. В некоторых странах — например, во Франции, Ирландии или Испании — привито около 90% взрослого населения. В странах Восточной Европы, в том числе в Латвии, этот показатель значительно ниже. В Болгарии уровень вакцинации составляет всего 20%, отмечает издание.

Один из чиновников ЕС высокого ранга в разговоре с изданием заявил, что шансы на введение ограничений на передвижение осенью составляют 50 на 50. "Некоторые страны могут настаивать на этом, поскольку этот вопрос стоит на повестке дня в их внутренней политике. Но на данный момент Еврокомиссия занимает жесткую позицию против этого", — отметил он, признав, что возможность введения ограничений вызывает у европейских властей опасения.

В прошлом году на пике острой фазы пандемии такие страны, как Германия и Франция, без предупреждения решили закрыть границы. Это вызывало множество проблем у путешественников, жителей приграничных районов, а также интегрированной экономики ЕС, которая во многом полагается на мобильность рабочей силы и транспорта.

Сейчас пересечение границ между странами ЕС основано на системе "ковидных" сертификатов, которые подтверждают, что конкретный человек сделал прививку, переболел или сдал негативный тест на Covid-19.

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