Очевидцы сообщили о колоннах спецтехники и автозаков в центре Минска
Foto: EPA/Scanpix/LETA

В центре Минска в районе площади Независимости стянуты несколько колонн спецтехники, автозаков, сообщили "Интерфаксу" очевидцы. Сама площадь обнесена металлическим ограждением, передают белорусские телеграм-каналы. По их данным, днем планируется проведение очередной акции протеста.

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Акция протеста "Марш мира и независимости" запланирована на 14:00. Митингующие намерены выйти с требованием отмены результатов президентских выборов, которые прошли в начале августа, и ухода Александра Лукашенко с поста президента, сообщает РБК.

Накануне в Минске состоялся Женский марш солидарности. По оценкам СМИ, в продолжавшейся около 5 часов акции приняли участие около 10 тыс. человек, сообщалось о точечных задержаниях.

В Белоруссии не первую неделю продолжаются акции протеста против итогов президентских выборов, на которых победителем был объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко. Выборы состоялись 9 августа. Согласно утвержденным ЦИК итогам, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его основного оппонента Светлану Тихановскую — 10,12%. Протестующие требуют проведения повторных выборов.

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