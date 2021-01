Очевидцы видели, что пропавший с радаров "боинг" в Индонезии упал в море

Самолет индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air, следовавший из Джакарты в Понтианак, резко потерял высоту и исчез с экранов радаров вскоре после взлета. Есть очевидцы крушения, но точное место падения в море пока не установлено.

На борту находились 50 пассажиров (в том числе 10 детей разного возраста начиная с младенческого) и 12 членов экипажа, сообщила авиакомпания.

Власти Индонезии ведут поисково-спасательную операцию.

"Ситуация с пропавшим самолетом в настоящее время расследуется и координируется с Национальным поисково-спасательным агентством и Национальным комитетом по безопасности транспорта", - говорится в заявлении министерства транспорта страны.

По данным местных СМИ, на поиски направлены военные самолеты и корабли.

Местный рыбак по имени Солихин рассказал Индонезийской службе Би-би-си, что стал свидетелем крушения и капитан рыболовного судна после этого решил вернуться на берег.

"Самолет, как молния, упал в море и взорвался в воде", - сказал он.

"Это было довольно близко к нам, обломки чуть не попали в лодку", - добавил он.

Местные жители сообщили журналистам, что в море уже найдены обломки и фрагменты одежды. Официальных подтверждений, что это обломки именно пропавшего самолета, нет.

Речь идет о самолете Boeing 737-500, впервые совершившим полет в 1994 году. Сколько людей находятся на борту, точно не известно, местные СМИ сообщают, что их может быть больше 50.

Сигнал с рейса SJ182 был потерян в 10.40 мск, сообщил Flightradar. Это произошло через 4 минуты после вылета лайнера из Джакарты. Менее чем за минуту он потерял более 10 тысяч футов (3 тысячи метров) высоты.

