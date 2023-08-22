Один человек пострадал при ракетном ударе по Кривому Рогу. В Запорожье после атаки беспилотников повреждены четыре дома

В ночь на 22 августа российские войска нанесли ракетный удар по Кривому Рогу, сообщил глава военной администрации Днепропетровской области Сергей Лысак. По предварительным данным, в результате обстрела один человек пострадал. Повреждены 20 частных домов и линия электропередачи.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Военные РФ также ночью атаковали беспилотником Синельниковский район области, попав в частное предприятие. Там произошел пожар. Люди не пострадали. Во время второго удара, утром 22 августа, в районе была повреждена линия электропередачи и гражданская инфраструктура.

В Запорожье в результате атаки армии России повреждены четыре многоэтажных дома, рассказал секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев. Глава военной администрации Запорожской области Юрий Малашко уточнил, что российские войска нанесли два ракетных удара и атаковали тремя беспилотниками окрестности города.

В Харьковской области под обстрел попал город Волчанск. По словам руководителя военной администрации региона Олега Синегубова, повреждены и разрушены четыре дома. Из-под завалов одного из них спасатели вытащили 56-летнюю мирную жительницу. В результате обстрела поселка Купянск-Узловой поврежден частный дом, там произошел пожар.