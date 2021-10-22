Один из зубцов московского Кремля обрушился из-за сильного ветра

Порыв ветра сорвал строительные леса, которые частично разрушили один из зубцов кремлевской стены. В Москве действует штормовое предупреждение, порывы ветра могут достигать 20 м/с.

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Телеграм-каналы публикуют видео, снятое на Красной площади. Видно, как через стену переваливается временная строительная конструкция, при этом повреждая по меньшей мере один из зубцов. Это произошло между Спасской башней и мавзолеем Ленина.

В соцсетях появились фото и видео с обрушением строительных лесов у Кремля из-за сильного ветра. Очевидцы пишут, что из-за порыва ветра у кремлевской стены отвалился зубец. pic.twitter.com/E3xbkxWxu3 — РБК (@ru_rbc) October 22, 2021

"У Спасской башни Кремля обрушилась часть строительных лесов. Внушительная такая часть. Кладка одного из зубцов стены также обрушилась почти полностью: на земле лежат расколотые кирпичи. Сейчас к месту инцидента подъезжают силовики", — сообщил корреспондент радио "Эхо Москвы" Олег Овчаренко.

В пресс-службе Федеральной службы охраны подтвердили факт повреждения одного из зубцов кремлевской стены в результате порыва ветра. "Факт подтверждаем, пострадавших нет", — сообщили Интерфаксу в пресс-службе.

"На участке стены от Спасской до Сенатской башни ведутся реставрационные работы, которые на время сильного ветра были приостановлены", — заявил ТАСС представитель ФСО Денис Симонов.

В Кремле трагедии в случившемся не видят — реставраторы все равно планировали работать с историческими зубцами, и теперь их предстоит восстановить, пишет "МК" со ссылкой на кремлевский источник.

В пятницу в Москве объявлено штормовое предупреждение. Днем в некоторых районах города начался сильный дождь, порывы ветра иногда достигают 20 м/с, сообщил телеграм-канал комплекса городского хозяйства.

На Красной площади во время обрушения строительных лесов дождя не было — там прогуливались люди. Теперь площадь перекрыта "в связи с непогодой для того, чтобы люди не пострадали от порывов ветра", сказал Интерфаксу источник в правоохранительных органах.

По прогнозу гидрометцентра, до 18:00 в Москве сохраняется повышенный уровень погодной опасности из-за порывов ветра до 15-20 м/сек.