"Один сплошной бетон". Mash показал видео из "дворца Путина"

Mash опубликовал короткое видео, сделанное, как утверждает издание, во "дворце Путина" под Геленджиком. Шестиминутный ролик содержит около четырех минут съемок из этого особняка, пишет Meduza.

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Во "дворец Путина" съездил главный редактор Mash Максим Иксанов. "Это один сплошной бетон. По сути, все находится на нулевом этапе строительства. Короче, перед друзьями не похвастаешься", — говорит он. Дворец, как следует из видео, готов только снаружи. Внутри работы не дошли даже до стадии отделки помещений.

Попасть внутрь помог "проводник — представитель технического надзора, который следит за возведением дворца уже шесть лет". Имя этого человека в ролике не названо.

Владелец особняка до сих пор официально не назван.