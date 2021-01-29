"Один сплошной бетон". Mash показал видео из "дворца Путина"
Foto: Кадр из видео

Mash опубликовал короткое видео, сделанное, как утверждает издание, во "дворце Путина" под Геленджиком. Шестиминутный ролик содержит около четырех минут съемок из этого особняка, пишет Meduza.

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Во "дворец Путина" съездил главный редактор Mash Максим Иксанов. "Это один сплошной бетон. По сути, все находится на нулевом этапе строительства. Короче, перед друзьями не похвастаешься", — говорит он. Дворец, как следует из видео, готов только снаружи. Внутри работы не дошли даже до стадии отделки помещений.

Попасть внутрь помог "проводник — представитель технического надзора, который следит за возведением дворца уже шесть лет". Имя этого человека в ролике не названо.

Владелец особняка до сих пор официально не назван.

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