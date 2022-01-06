ОДКБ направит в Казахстан миротворцев

Совет организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) принял решение направить в Казахстан миротворческие силы. Об этом в своем Facebook сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

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"В соответствии со статьей 4 Договора о коллективной безопасности принял решение направить Коллективные миротворческие силы ОДКБ в Республики Казахстан на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в этой стране", - сообщил Пашинян, который является председателем Совета коллективной безопасности.

По его словам, такое решение принято в связи с обращением президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и "ввиду угрозы национальной безопасности и суверенитету республики Казахстан, вызванной, в том числе, вмешательством извне".

В Секретариате ОДКБ сообщили, что в обращении казахстанской стороны об оказании помощи ситуация в этой стране рассматривалась как "вторжение бандформирований, подготовленных из-за рубежа".

В документе сообщается, что после проведения консультаций Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение о направлении в Казахстан Коллективных миротворческих сил "на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в стране".

Вечером 5 января Токаев назвал "уместной и своевременной" просьбу о помощи к партнерам по ОДКБ. Он объяснил это тем, что за нападениями на административные здания и захватом оружия стоят подготовленные за рубежом "террористические банды". По словам главы государства, фактически речь в данном случае идет о "внешней агрессии".

"Это подрыв целостности государства и, самое главное, — это нападение на наших граждан", — сказал Токаев.

В соответствии со ст. 4 договора об ОДКБ участники соглашения незамедлительно предоставляют помощь государству, которое подверглось нападению извне, включая военную.

В ОДКБ входят Россия, Казахстан, Армения, Белоруссия, Киргизия и Таджикистан.