Одного из активистов "Бронзовой ночи" Максима Реву лишили ВНЖ в Эстонии
Foto: EKSPRESS MEEDIA / TAAVI SEPP

Эстонская Полиция безопасности (КаПо) аннулировала вид на жительство одному из пророссийских активистов Максиму Реве. В момент отзыва документа Рева находился в России. Теперь ему на 10 лет запретили въезжать в Шенгенскую визовую зону, сообщает Rus.Delfi.ee.

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Рева был одним главных действующих лиц организации "Ночной Дозор": эта группа активистов в 2007 году охраняла памятник советским воинам в центре Таллина. Попытка эстонских властей перенести памятник привела к массовым беспорядкам (так называемая "Бронзовая ночь") и гибели одного человека.

Прокуратура Эстонии в своем заключении требовала признать лидеров "Ночного дозора" Максима Реву, Дмитрия Линтера и Дмитрия Кленского, а также лидера эстонского российской молодежной организации "Наши" Марка Сирыка организаторами массовых беспорядков.

Государственный прокурор Трийн Бергманн потребовала признать мужчин виновными в организации массовых беспорядков и назначить Линтеру, Кленскому и Реве условное наказание в виде четырех лет лишения свободы, а Сирыку — трех лет лишения свободы. Тем не менее, Харьюский окружной суд Эстонии в 2009 полностью году полностью оправдал всех обвиняемых. Максим Рева и Марк Сирык получили компенсации,

По данным КаПо, Рева принимал активное участие в работе распространяющих дезинформацию и враждебную пропаганду и разжигающих ненависть прокремлевских СМИ. Благодаря активной роли в гибридной операции России в Украине в 2014 году он получил медаль "За Крым".

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