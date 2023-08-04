Офицеры на передовой: что известно о потерях России в Украине к августу

На основе открытых источников Би-би-си удалось установить имена 29 217 российских военных, погибших на войне в Украине. В том числе — по меньшей мере 870 человек, погибших при отражении контрнаступления вооруженных сил Украины.

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Всего за последний месяц Русской службе Би-би-си совместно с изданием 'Медиазона' и командой волонтеров удалось установить гибель 1800 человек; не у всех военных, чью смерть подтвердили в последний месяц, указана дата гибели.

Установленная нами цифра погибших при отражении контрнаступления ВСУ — это самая минимальная оценка российских потерь. В это число вошли лишь те, у кого в некрологах упомянуты соответствующие обстоятельства гибели, или те, чьи даты смерти совпадают с датами контрнаступления. Реальное число потерь определенно выше, чем установленные нами цифры.

Мы публикуем только те данные, которые нам удается найти и проверить по открытым источникам: сообщения чиновников и СМИ, публикации близких родственников погибших в соцсетях и информация с кладбищ.

Наступление и оборона



В первые недели контрнаступления ВСУ мы заметили существенный рост потерь среди российских офицеров — особенно старшего звена. Эта тенденция сохраняется.

С начала контрнаступления Россия потеряла по меньшей мере двух генералов, 10 полковников, 8 подполковников и 14 майоров (в это число не входят 13 военных летчиков, погибших в ходе противостояния российской армии с ЧВК 'Вагнер' на территории России в конце июня).

Последний раз такие существенные потери старшие офицеры российской армии несли только в самые первые месяцы вторжения в Украину.

Растущие потери среди командиров указывают на то, что решение ответственных задач в российской армии по-прежнему требует "ручного управления" и личного присутствия старших офицеров на линии фронта или близ нее.

Именно действия офицеров могут во многом предопределить успех или неудачу оборонительных действий российской стороны, считают эксперты Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI). Потеря большого числа лейтенантов и капитанов ведет к серьезной потере тактической слаженности.

Проще говоря, подразделения начинают действовать вразнобой, мешая друг другу на поле боя и попадая под огонь своих же подразделений. Если российские офицеры младшего звена начнут действовать хаотично под шквальным огнем украинской артиллерии, это может ускорить прорыв линии фронта, отмечают специалисты.

В первые два месяца контрнаступление Украины шло относительно небыстрыми темпами. ВСУ приходится медленно и планомерно пробивать оборонительные укрепления, возведенные россиянами. Благодаря этому Москвы выигрывает время, необходимое для обучения пополнения.

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В конце 2022 года российская армия столкнулась с проблемой: им срочно необходимо было восполнить потери первых месяцев войны, однако в тылу не оказалось системы, которая позволила бы обучать новобранцев нужным навыкам и оперативно формировать из них боеспособные подразделения.

Также налицо была нехватка современного оружия, техники и снаряжения для новых подразделений. Мобилизованные и добровольцы неоднократно рассказывали о том, что им выдают ржавые автоматы со складов длительного хранения, а также предметы военной формы с печатями 1960-1980 годов. Современные аптечки или приборы ночного видения продолжают поступать в войска в основном от волонтеров.

С февраля 2023 года Минобороны России начало пытаться привлечь и обучить новую волну людей в вооруженные силы. Важную роль продолжают играть и привлеченные на фронт заключенные.

Отряды с участием осужденных, завербованных ЧВК "Вагнер" были выведены с передовой еще в июне. Но заключенные, уехавшие из колоний под эгидой минобороны России, продолжают участвовать в боях в Донецкой и Запорожской областях.

По свидетельству родственников осужденных, набор на войну в колониях продолжался и в июне, и в июле. При этом сроки подготовки перед отправкой на фронт сократились по сравнению с зимой.

"По сути их отправили на убой. У меня брата забрали из колонии 18 июня, а 25-го он уже погиб. И где же 15 дней учебки, которые им обещали? Лучше бы срок отсидел и был живым дома", — сказала Би-би-си родственница одного из погибших заключенных.

Всего нам удалось установить имена 5 553 убитых на войне осужденных. Большинство из них были завербованы ЧВК "Вагнер". За прошедшие две недели нам удалось узнать об увеличении числа захоронений погибших "вагнеровцев" на клабдищах в Новосибирске и Подмосковье. Всего стало известно более чем о сотне новых могил.

Подробнее об общих потерях России



Общее число подтвержденных нами потерь российской стороны сейчас составляет 29 217 человек. В это число не входят те, кто воевал на стороне России в составе подразделений самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

С начала вторжения Россия потеряла в Украине 2 306 офицеров. В том числе 854 элитных специалиста командного звена (в это число мы включили погибших офицеров ВДВ, морской пехоты, спецназа, отрядов особого назначения Росгвардии, а также военных пилотов).

Мы предполагаем, что наш общий список потерь может содержать по меньшей мере в два раза меньше имен погибших, чем в действительности захоронено в России. К такому выводу мы пришли, систематически изучая обстановку на кладбищах в более чем 65 российских населенных пунктах на протяжении последних 15 месяцев.

Наша оценка общего числа погибших недавно получила независимое подтверждение. "Медиазона" и "Медуза" недавно рассчитали избыточную смертность российских мужчин и пришли к выводу, что общие потери России в войне к концу мая 2023 года составили 47 тысяч человек.

Следовательно, по наиболее осторожной оценке, к августу Россия могла потерять 60 тыс. человек погибшими.

По оценкам специалистов, еще 210 тысяч военных были ранены. Эта цифра получена на основе наблюдений Центра военно-морского анализа США, согласно которым на каждого погибшего российского военного в ходе войны в Украине приходится в среднем около трех с половиной раненых. По расчетам наших коллег, соотношение тяжело раненых к числу убитых в ходе этой войны может составлять 1.7 к 1 — то есть 102 тысяч человек получили тяжелые увечьи и не смогут вернуться в строй.

Следовательно, безвозвратные потери России с учетом тех, кто выбыл из строя по причине тяжелого ранения или смерти, могут составлять по меньшей мере 162 тыс. человек. Это меньше, чем цифры, которые мы называли в более ранних публикациях, поскольку теперь мы используем более точные оценки числа тяжело раненных.

Потери мобилизованных



Каждый третий погибший в ходе отражения контрнаступления Украины был мобилизованным (280 из 870 установленных погибших).

Всего из открытых источников нам известно о смерти 3 086 мобилизованных россиян. 60% из них погибли в период с 1 января 2023 года.

Приведенные нами цифры — это наиболее консервативная оценка потерь среди мобилизованных, поскольку мы учитываем только те случаи, когда гибель подтверждена публично и когда можно установить статус воевавшего.

Реальные потери среди мобилизованных могут быть гораздо выше, поскольку во многих сообщениях о солдатах, погибших в Украине начиная с октября, не указывается их статус. Из-за этого иногда невозможно понять, служил ли человек контрактником, ушел ли на фронт добровольцем или был мобилизован.

По сообщениям с фронтов, именно призванные с гражданки специалисты и добровольцы сейчас составляют костяк подразделений Минобороны, принимающих участие в отражении контрнаступления Украины.

Что известно о потерях в самопровозглашенных ДНР и ЛНР?

Итоговая цифра потерь российской стороны существенно возрастает, если включить в список тех, кто воевал против Украины в составе военных подразделений самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

С 22 декабря 2022 года власти ДНР перестали публиковать данные о потерях своих военнослужащих.

На основе открытых источников можно говорить о гибели по меньшей мере 11 500 военных самопровозглашенных 'республик' Донбасса.

Продолжает расти число военных ЛДНР, которых не могут найти родственники.

В соцсетях Би-би-си обнаружила более 8400 сообщений и постов людей, которые ищут своих родственников мужского пола, оказавшихся в рядах армий самопровозглашенных 'республик' и давно не выходивших на связь.

Даже если учитывать только публично доступные данные, совокупные потери тех, кто воюет на стороне России, могут превысить 80 000 человек погибшими.

Министерство обороны России последний раз отчитывалось об общем числе потерь 21 сентября, заявив о гибели 5937 человек. После этого военное ведомство о числе погибших говорило еще три раза, подтвердив потерю еще 162 человек.

В июне стало известно, что Минобороны обратилось к властям ряда регионов с просьбой не публиковать некрологи погибшим бойцам. Известно о таких просьбах к представителям Бурятии, Тувы и Хакасии — регионов, где потерь особенно много. По информации нескольких СМИ, это делается в том числе и для того, чтобы усложнить наш подсчет.

Как мы считаем

В России каждый день публикуются все новые имена погибших и фотографии с похорон. Чаще всего фамилии называют главы российских регионов или представители районных администраций, местные СМИ и учебные заведения, где ранее обучались погибшие, а также родственники.

Би-би-си, 'Медиазона' и команда волонтеров изучают эти данные и вносят их в список, который мы ведем с начала российского вторжения в Украину

Подтверждением гибели мы считаем публикацию в российском официальном источнике или СМИ, публикации родственников либо посты в иных источниках, если они сопровождаются фотографиями захоронения.

В основном подсчете не учитываем потери самопровозглашенных республик ЛДНР. Однако если гражданин РФ добровольно отправился на войну и присоединился к армиям этих республик, мы его учитываем.

Рода войск мы определяли по сообщениям о том, где служил погибший, либо по знакам различия на форме. Мобилизованные, добровольцы и заключенные не являются отдельными родами войск, однако мы выделяем данные потери в отдельную категорию, чтобы сравнить их с потерями профессиональных (контрактных) частей регулярной армии.

К 'другим войскам' в графие отнесены военнослужащих ПВО, РХБЗ, связисты, врачи, наземные службы ВКС, МВД, автомобильные и железнодорожные войска, а также военная полиция.