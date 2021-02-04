"Официально я мертва". Жительница Франции пытается доказать, что она жива

"Моя проблема в том, что меня объявили умершей", — говорит Жанна Пушен.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Это может показаться невероятным, но именно так произошло с 58-летней жительницей пригорода Лиона во Франции.

Удостоверение личности и водительские права Жанны оказались недействительны, номер социального страхования был аннулирован, действие страховки закончилось.

"Я умерла. Я умерла для судов, для государственных структур, я умерла для всех, — рассказала Жанна в интервью одному из местных телеканалов. — У меня такое чувство, что я не могу выбраться из заколдованного круга".

"Я больше никуда не хожу, потому что боюсь, что произойдет, если меня арестуют или возникнет какая-то проблема. Если нужно купить продукты, я иду по магазину, опустив голову, а то и вовсе прихожу к закрытию и стараюсь делать все очень быстро, хватая самое необходимое", — продолжает Жанна.

"Покупки делает мой муж. Я больше не сажусь за руль, как раньше. Не успев проснуться, я с нетерпением жду, когда день закончится", — признается она.

Эта проблема возникла не вчера — официально Жанна умерла три года назад.

Жива или мертва?

Жанна была потрясена до глубины души, когда узнала, что официально ее нет в живых.

"Я узнала о том, что мертва, из решения апелляционного суда Лиона, — говорит женщина. — Пришли судебные приставы и сообщили мне об "ушедшей из жизни" Жанне Пушен".

У приставов было два письма: для супруга и сына Жанны.

"Прочитав эти документы, я поняла, что меня и в самом деле больше нет", — говорит она.

Решение суда

Похоже, проблемы для Жанны начались после того, как на нее подала в суд бывшая сотрудница.

В прошлом Жанна владела небольшой клининговой фирмой. Бывшая сотрудница компании требовала компенсации после того, как лишилась работы более 20 лет назад.

Это дело передавалось из рук в руки много лет, пока суд в Леоне не вынес решение о выплате компенсации. Но на тот момент, владелица фирмы якобы уже ушла из жизни.

Жанна утверждает, что никогда не получала повестки в суд, поэтому не могла оспорить ни финансовое урегулирование вопроса, ни свой новый статус умершей.

В конечном итоге по официальным документам Жанна оказалась мертва, а ее мужу и сыну было предъявлено выплатить 17 тыс. долларов компенсации бывшей сотруднице фирмы.

Последствия такого решения оказались далеко выходящими за финансовые рамки.

"Это напоминает поле битвы, — говорит Жанна. — Я старалась проводить дома как можно больше времени. Когда кто-то звонит в дверь, я прячусь, потому что боюсь, ведь не знаю, какие еще плохие новости ожидают меня".

Мы живем лишь дважды

Три года спустя Жанна по-прежнему безуспешно пытается убедить французскую административную систему в необходимости ее юридически воскресить.

"Я хочу, чтобы государство вернуло мне мою идентичность. Они отняли у меня это. Я хочу вернуть свою жизнь, вернуть свою семью, своего супруга и сына, мой круг общения", — говорит она.

На прошлой неделе суд провел открытое слушание, на котором адвокат Жанны выдвинул иск против французской судебной системы о ведении фальшивой документации.

Команда юристов Жанны должна доказать недействительность постановления суда о ее смерти, чтобы отменить ранее вынесенный приговор, в котором говорится о том, что она ушла из жизни.

"Самое главное — доказать то, что я жива, что я существую", — говорит она.

Назад в будущее

Никто не может утверждать наверняка, как такое могло в принципе произойти.

Адвокат Жанны Сильвен Кормье заявила в интервью новостному агентству AFP, что бывшая сотрудница компании якобы убедила всех, что Жанна Пушен умерла, не предоставив каких-либо доказательств.

"Никто даже не удосужился проверить это", — добавила адвокат.

Бывшая сотрудница ни разу не говорила об этом деле публично, и даже имя ее не разглашается, однако ее адвокат утверждает, что Жанна Пушье причастна к собственной смерти.

Защита считает, что Жанна притворилась мертвой для того, чтобы избежать официального разбирательства, и не отвечала на повестки из суда.

Обе стороны оспаривают версии друг друга. Кто бы ни был виноват в произошедшем, одно понятно наверняка — Жанна жива.

Впрочем, есть и хорошие новости — в одном ведомстве ей сообщили, что она более не числится мертвой. Правда, в списках живых ее тоже нет.

"Я в процессе воскрешения", — подытоживает она.