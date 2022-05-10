Офис генпрокурора Украины: российское вторжение привело к гибели 226 детей
Foto: AP/Scanpix

Более 642 детей пострадали от рук российских военных — за последние сутки количество умерших детей не изменилось, но возросло количество раненых. Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на данные Офиса генпрокурора.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

"Более 642 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации, — говорится в сообщении Офис генпрокурора в Telegram. — По состоянию на утро 10 мая официальное число детей-жертв не изменилось — 226. Возросло количество раненых — 416".

В Офисе генпрокурора подчеркивают, что эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Больше всего детей пострадало в Донецкой (139), Киевской (116), Харьковской (99), Черниговской (68), Херсонской (46), Николаевской (44), Луганской (44), Запорожской (28), Сумской (17), Житомирской (15) областях и в г. Киеве (16).

В частности, 8 мая в результате вражеского обстрела крылатыми ракетами населенного пункта Новая Дофиновка в Одесской области получила ранение 17-летняя девушка.

В результате ежедневных бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ украинских городов и сел повреждено 1657 учебных заведений, 132 из них разрушены полностью.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Delfi временно отключил комментарии для того, чтобы ограничить кампанию по дезинформации.
Статьи по теме:
 
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Читайте также
Дом для дня сегодняшнего и будущего: как жить ответственно
Устойчивость бизнеса — "зубная боль" или возможность?
Tecт: можете ли вы назвать себя #смарт-покупателем?
Будь #смарт-магазином — безопасные способы оплаты для интернет-магазина
Будь #смарт-магазином — путь к порядку в каждом интернет-магазине
Как не стать невольным соучастником незаконного оборота культурных ценностей?
Жизнь в эпоху дигитализации: реальность и прогнозы на будущее