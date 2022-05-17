Офис Тихановской обратился к жителям Латвии и Литвы: сейчас не время для развлекательно-туристических поездок в Беларусь

"Хорошие отношения Беларуси с соседними странами, в частности с Литвой и Латвией, являются безусловным приоритетом и имеют огромное значение для нашего общего будущего. Но приезжая в Беларусь за покупками более дешевых товаров, следует помнить, что в стране сейчас более 1200 политзаключенных", — напомнил Офис Светланы Тихановской в связи с заявлениями представителей режима Лукашенко о безвизовом режиме для граждан Литвы и Латвии.

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В воскресенье, 15 мая, Министерство иностранных дел Беларуси распространило информацию о продлении безвизового режима для граждан Литвы и Латвии до конца 2022.

По словам Анны Красулиной, пресс-секретаря лидера белорусских демократических сил Светланы Тихановской, в официальном сообщении по этому поводу, помимо указания гуманитарных и социальных причин визитов в Беларусь жителей соседних стран (посещение родственников, а также мест захоронений), содержится и ряд пропагандистских утверждений. Например, о "… проводимой властями Литвы и Латвии откровенно антибелорусской пропаганде и запугивании своих граждан дезинформацией о ситуации в Беларуси".

Как подчеркнула Анна Красулина, невозможно отрицать значимость и важность добрососедских отношений между гражданами Беларуси, Литвы и Латвии: "Разумеется, посещение близких родственников и мест захоронений — это то, на что должно быть право у любого человека".

Однако важно, отмечает пресс-секретарь Тихановской, чтобы граждане Литвы и Латвии понимали, что посещение Беларуси в развлекательных и туристических целях вряд ли уместно, когда количество политических заключенных уже больше 1200 человек.

"Политические заключенные в Беларуси — это, как и в советские времена в Литве и Латвии, — лучшие люди страны, которые не делали ничего плохого, но выражали свою позицию в отношении нелегитимной власти, насилия и беззакония в стране", — говорит Анна Красулина.

И напоминает, что "многие белорусы, включая Светлану Тихановскую, не могут поехать в Беларусь сейчас, поскольку немедленно попадут там в тюрьму, где уже сидят их родные, близкие и друзья. Когда иностранцы едут в развлекательно-туристические поездки в Беларусь в таких условиях, получается, что они просто закрывают глаза на все политические проблемы и несправедливость, которые там происходят".

Анна Красулина обращает внимание на то, что сейчас большую поддержку Украине и пострадавшим от войны украинцам оказывают Литва, Латвия и граждане этих стран. Вместе с тем поездки и приобретение в Беларуси товаров, которые являются более дешевыми (в частности, горюче-смазочные материалы), — это вклад в бюджет страны, власти которой поддерживают Путина в войне против Украины.

"Режим Александра Лукашенко, — констатирует пресс-секретарь Светланы Тихановской, — существует преимущественно благодаря экономической поддержке со стороны России. Покупка беларусских товаров, которые производятся на государственных предприятиях и, в особенности, покупка топлива на автозаправках, — это поддержка не только белорусских властей, но и России".

Обращаясь к жителям Литвы и Латвии, Анна Красулина подчеркивает, что "поездки литовцев и латышей в Беларусь уже используются и совершенно точно будут использованы и далее белорусской пропагандой в собственных целях, чтобы показать, как граждане соседних стран якобы поголовно недовольны ситуацией у себя на родине и в Европейском Союзе в целом".

Для белорусских демократических сил, отмечает Анна Красулина, хорошие отношения Беларуси с соседними странами, в частности с Литвой и Латвией, являются безусловным приоритетом и имеют огромное значение для нашего общего будущего.

"Однако сейчас мы просим критически посмотреть на происходящее в Беларуси, подумать обо всех политических заключенных и трагических политических событиях, которые происходят в этой стране, и воздержаться от необязательных поездок", — отметила представитель Офиса Светланы Тихановской.