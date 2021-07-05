Офис Тихановской получил статус официального представительства белорусской демократии в Литве
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

МИД Литвы в понедельник аккредитовал демократическое представительство белорусов, предоставив, таким образом, официальный статус работающей в Вильнюсе команде лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской.

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Министерство называет это символическим шагом по правовому признанию белорусского гражданского общества и его стремления реализовать демократические перемены в своей стране. Однако стоит отметить, что аккредитованное представительство не имеет дипломатического статуса и связанных с ним привилегий.

"Некоторое время назад мы получили обращение с просьбой признать дипломатическое представительство. Для этого были необходимы поправки к правовым актам, поскольку в этом случае мы признаем не государство, не международную организацию, а демократическую волю народа. Это находит отражение и в названии. Литва признает выраженную белорусским народом волю, которая, как выбор, не исполнена до конца. И этому выбору, его представителям Литва предоставляет возможность работать в нашей стране до тех пор, пока эта воля не будет исполнена в их родной стране. (…) Это знак поддержки белорусского народа и Светланы Тихановской здесь, в Литве", — заявил глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

"Я благодарю Литву за позицию и огромную поддержку. Литва — та страна, которая знает цену свободы. От лица всего белорусского народа я хочу сказать спасибо президенту Науседе, премьер-министру Шимоните и Сквернялису, министрам Ландсбергису и Линкявичюсу", — сказала Тихановская на брифинге.

Она отметила, что статус, предоставленный МИД Литвы ее офису, является "важным шагом в стремлении делегитимизировать режим Лукашенко и утвердить новое белорусское большинство".

"Этот статус означает, что у белорусов сейчас есть представительство в странах ЕС", — сказала лидер белорусской оппозиции.

"Последнее, но не мене значимое: это еще один прекрасный пример солидарности и братских отношений Литвы", — подчеркнула она.

Ландсбергис выразил надежду на то, что аккредитация представительства будет способствовать "распространению вести о борьбе белорусского народа за демократию, справедливые и честные выборы".

"Статус представительства в Литве также дает возможность работающим там людям находиться в стране на законных основаниях. Наша страна — первая в ЕС, имеющее такое представительство белорусского народа", — подчеркнул он.

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