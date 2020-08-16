Офис Зеленского назвал безответственным отказ Беларуси выдать Украине бойцов российского ЧВК

Офис президента Украины Владимира Зеленского назвал безответственным решение руководства Беларуси выдать задержанных в стране военных, которых называют боевиками ЧВК "Вагнер", России.

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"Официальный Минск, к сожалению, уже продемонстрировал, безответственно освободив „вагнеровцев", что историческая близость наших двух народов и принцип взаимной помощи соседей для него лично ничего не стоит", — говорится в заявлении администрации Зеленского.

Возмутило Украину и заявление Лукашенко, что украинское руководство приказывает провести новые выборы

"Это не просто откровенная неправда. Это сознательное нагнетание. Сознательное провокационное поведение. Для чего? Или даже не так: при чем здесь Украина, если события касаются сугубо Беларуси и внутреннего недоверия?"