Офис Зеленского предложил провести "спецпереговоры" по Мариуполю

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк предложил три варианта урегулирования ситуации в Мариуполе, сообщает DW.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что несмотря на приказ Путина отменить штурм, российские военные продолжает обстрел территории завода "Азовсталь" в Мариуполе, где укрываются украинские военные и мирные жители. Чтобы остановить обстрел Подоляк предложил России три "Мариупольских шага": пасхальное перемирие над городом, организацию гуманитарных коридоров для гражданского населения и "раунд специальных переговоров" для обмена военными.

(1/2) Orthodox Easter 2022. But right now, RF is continuously attacking the Mariupol Azovstal. The place where our civilians & military are located is shelled with heavy air bombs & artillery. RF accumulates forces & equipment for the assault. Who gave the order "not to storm"?