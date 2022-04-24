Офис Зеленского предложил провести "спецпереговоры" по Мариуполю
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк предложил три варианта урегулирования ситуации в Мариуполе, сообщает DW.

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Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что несмотря на приказ Путина отменить штурм, российские военные продолжает обстрел территории завода "Азовсталь" в Мариуполе, где укрываются украинские военные и мирные жители. Чтобы остановить обстрел Подоляк предложил России три "Мариупольских шага": пасхальное перемирие над городом, организацию гуманитарных коридоров для гражданского населения и "раунд специальных переговоров" для обмена военными.

Как сообщалось, в субботу эвакуация из Мариуполя в очередной раз была сорвана. По данным информагентства УНИАН, эвакуироваться собирались около 200 мариупольцев, но к ним подъехали российские военные и приказали расходиться, потому что "сейчас будет обстрел".

Одновременно УНИАН пишет, что российские военные якобы вывезли еще одну группу людей в оккупированный Докучаевск, запретив покидать автобус.

Утром о том, что эвакуацию мирных жителей Мариуполя планируют начать в субботу примерно в полдень, сообщила вице-премьер Украины Ирина Верещук.

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