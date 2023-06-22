Ограничения движения и тысячи гостей: Вильнюс примет саммит НАТО
Foto: DELFI.lt

Во время саммита НАТО в Вильнюсе ожидаются ограничения движения и около пяти тысяч официальных гостей. Мероприятие пройдет с 11 по 13 июля.

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В связи с предстоящими ограничениями в дни проведения саммита и перед его началом власти Вильнюса призывают жителей и гостей столицы по-возможности избегать передвижение по городу на авто и призывают использовать общественный транспорт — он будет курсировать бесплатно.

Отмечается, что ограничения движения в основном коснутся Старого города Вильнюса, территории вокруг Литовского выставочного и конгресс-центра Litexpo, а также аэропорта. Они продлятся с 7 по 13 июля.

Какие-то районы или улицы будут закрыты полностью, какие-то – временно, поэтому жителям будет предложено ознакомиться с более подробной информацией ближе к мероприятию.

В зонах ограниченного доступа можно будет передвигаться только пешком, движение всех транспортных средств, в том числе велосипедов и электросамокатов будет закрыто.

Ограничения также затронут работу некоторых предприятий. Доступ к медицинским учреждениям, молитвенным домам, образовательным (детским садам) или другим учреждениям, расположенным в зоне ограниченного движения, будет возможен только пешком.

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