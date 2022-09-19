Ограничения на въезд россиян в Литву могут распространить на белорусов

Начавший действовать сегодня запрет на въезд россиян с краткосрочными визами могут расширить на граждан Беларуси. Об этом сообщила министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте, посетившая сегодня пропускной пункт на литовско-белорусской границе.

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"Я ясно вижу, что белорусский режим также участвует в военных действиях и организует гибридные атаки против Литвы, используя нелегальных мигрантов. Я думаю, что это серьезные аргументы для решения вопроса белорусов", — приводит слова министра Delfi.lt.

Билотайте подчеркнула, что введенные против россиян ограничения носят временный характер, однако затруднилась оценить, когда они будут сняты. "Пока мы не видим признаков окончания войны. Пока Россия действует агрессивно, мы, видимо, должны будем принимать определенные решения", — заявила глава МВД.

Руководитель Службы охраны государственной границы Рустам Любаев сообщил, что с полуночи до 9 утра в Литву из-за новых ограничений не пустили 11 граждан РФ.

Сегодня в странах Балтии и Польше вступил в силу запрет на въезд россиян по краткосрочным (в первую очередь, туристическим визам) независимо от того, какая страна выдала этот документ.