"Огромная драма для Ирландии". Молодежь бежит с острова из-за жилищного кризиса

Ирландия переживает беспрецедентный жилищный кризис. За последние десять лет цены на недвижимость выросли в два раза. Зарплата за тот же период поднялась всего на 13%. Молодые люди уезжают из страны, сообщает телеканал Euronews.

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Темпл-Бар — легендарный район в самом сердце ирландской столицы Дублина. Однако сейчас здесь говорят не столько о пиве или фольклоре, сколько о беспрецедентном жилищном кризисе, охватившем страну.

Он особенно затрагивает молодых работающих людей, которые, не имея жилья, оказываются без перспектив на будущее в Ирландии. Некоторым пришлось вернуться к родителям, другие уехали из страны или собираются это сделать.

Корреспондент телеканала Дмитрий Корчак отправился на встречу с представителями поколения, которое, как они сами говорят, "принесли в жертву".

"Это моя детская спальня. Сейчас я живу в ней снова. С тех пор как я вернулась домой, мне действительно пришлось пересмотреть свое представление о будущем. То, что я планировала, или на что надеялась, теперь не кажется таким достижимым. Я не хочу однажды проснуться, а мне уже за сорок, и, возможно, обнаружить себя снова в моей детской спальне. Понимаете, у меня не было возможности испытать то, чего я хотела от жизни", — признается визажист Шинейд Эллен Гриффин.

Как отмечает преподаватель социальной политики Университета Мейнут Рори Херн, кризис особенно затронул молодежь.

"В последние два-три года мы продолжаем наблюдать рост числа молодых людей, которые решают не оставаться и не жить в Ирландии, а уехать навсегда. И это люди, получившие образование, имеющие ученые степени. Это огромная драма для Ирландии, которая случилась из-за жилищного кризиса, драма, которая будет иметь последствия на протяжении десятилетий", — говорит Херн.

В 2022 году Ирландия была самой дорогой страной Европейского Союза. Это подталкивало молодежь к эмиграции.

Почти 60% 18-29-летних ирландцев сейчас рассматривают возможность уехать из страны.

"Это действительно трудно - быть далеко от дома. Но, знаете, по крайней мере, здесь у меня есть то качество жизни, которое я не смог бы получить в Ирландии в настоящее время", — цитирует телеканал PR-менеджера Конора Бруммеля.