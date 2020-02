Огромный "корабль-призрак" прибило к берегам Ирландии

"Сухогруз-призрак" "Альта" прибило к берегам графства Корк на юге Ирландии в результате мощного шторма "Деннис", обрушившегося на Европу. Лежащее на камнях огромное судно заметили жители рыбацкой деревушки Балликоттон.

Предположительно, брошенный сухогруз больше года дрейфовал в Атлантическом океане, начав свой путь с Бермудских островов в 2018 году.

Глава представительства Королевского национального общества спасения на водах (RNLI) в Балликоттоне признался местным СМИ, что никогда не видел ничего подобного.

Фотографии и видеозаписи дрейфующего судна опубликовала в своих соцсетях Служба береговой охраны Ирландии.

Rescue 117 was tasked earlier today to a vessel aground near Ballycotton, Cork. There was nobody on board. Previously the @USCG had rescued the 10 crew members from the vessel back in September 2018. The vessel has been drifting since and today came ashore on the Cork coastline. pic.twitter.com/NbvlZ89KSY