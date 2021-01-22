Охота за талонами и листы ожидания: как в российских регионах проходит вакцинация

В России уже пять дней идет массовая вакцинация населения. В Москве можно привиться даже в театре или торговом центре, а вот в регионах ситуация сложнее: где-то до сих пор прививают лишь приоритетные группы, некоторые составляют листы ожидания, а где-то просто вакцинацию приостановили.

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В России уже пять дней идет массовая вакцинация населения от коронавируса. Она должна была начаться 18 января. К этому сроку в регионы должны были завести 600 тысяч доз вакцин.

В Москве сейчас привиться от коронавируса может любой желающий, для этого уже не нужна справка с работы.

Пункты вакцинации открыли не только в поликлиниках, но и, например, на фудкорте "Депо", в театре "Геликон-опера" и во флагманском офисе "Моих документов" в центре города, а также в крупных торговых центрах — в ГУМе, "Афимолл Сити", "Океании", "Саларисе" и других. Чтобы привиться, нужно будет отстоять живую очередь.

Всего в Москве работают уже 100 пунктов вакцинации на базе городских поликлиник и 42 — в платных клиниках. В частных клиниках вакцину делают бесплатно, но нужно будет оплатить прием врача. Вакцину могут получить россияне старше 18 лет с постоянной или временной регистрацией в Москве.

Пока в Москве доступна только вакцинация "Спутником", но в мэрии Москвы подчеркнули, что готовы закупать и любые другие зарегистрированные в России вакцины. Помимо "Спутника" на данный момент это "ЭпиВакКорона" центра "Вектор".

В других регионах вакцинация проходит намного медленнее, чем в Москве. Периодически возникают перебои с поставками "Спутника", а в некоторых регионах вакцинация вообще еще не началась. Корреспонденты Би-би-си в нескольких регионах обзвонили местные поликлиники и попробовали записаться на прививку. В некоторых случаях запись на нее была недоступна.

Санкт-Петербург: листы ожидания и охота за талонами



Вакцинация в Санкт-Петербурге началась еще 21 декабря, в течение 30 дней в город поступило всего 42 692 комплекта "Спутника". 21 января Петербург получил еще 62 550 комплектов — всего с начала кампании их получено 105 242 комплекта. Сейчас новые дозы распределяют по поликлиникам.

К моменту поступления новой партии 21 января в поликлиниках оставалось не израсходованными 12 533 комплекта. Еще около 9000 из 62 550 сразу развезли по поликлиникам, остальные пока остаются на Фармбазе.

Привиты в Петербурге с начала вакцинации 32 453 человек, из них 5 590 получили обе вакцины. За последние сутки 21 января было первично привито 2 294 человека.

Сейчас в городе 70 пунктов вакцинации, с начала следующей недели к ним добавят еще 24 поликлиники. Власти города обещают в дальнейшем выдать разрешение на бесплатную вакцинацию еще 26 частным и двум федеральным клиникам, а также планируют создать мобильные бригады по вакцинации на промышленных предприятиях

Запись на вакцинацию в Петербурге проводят в регистратуре поликлиник при личном обращении, по телефонам поликлиник, через портал госуслуг и электронного сервиса системы здравоохранения.

Ни полиса ОМС, ни прикрепления к определенной поликлинике для вакцинации формально не требуется — кроме паспорта, нужен только СНИЛС.

В Петербурге существуют приоритетные группы — работники образования, медики, журналисты и пациенты старше 60 лет с хроническими заболеваниями. Но они в основном прошли в первом потоке по спискам, присланным из горздрава, сказали в одной из поликлиник. Сейчас на вакцинацию записывают всех.

Спрос на вакцинирование в городе сейчас значительно превышает предложение, желающих привиться гораздо больше имеющегося в поликлиниках объема, рассказали Би-би-си в комитете здравоохранения города.

Проще всего было записаться в самом начале кампании во время новогодних каникул: тем, кто на это решился, в некоторых поликлиниках предлагали вакцинироваться в тот же или ближайшие дни. Обычно регистратура записывала фамилию, дату рождения и телефон, а также предпочитаемую дату вакцинации, а затем уже медики из кабинета вакцинации перезванивали и приглашали на определенное время, зачастую прямо в день звонка.

Сейчас в городе действует система "листов ожидания": в поликлиниках также записывают данные желающих привиться, но саму дату вакцинации назначают намного позже. Сколько людей записано в таких листах, в Смольном уточнить не смогли.

Сложнее всего записаться через интернет-сервисы, причем не только из-за технических сбоев. Корреспондент Би-би-си не смогла найти на портале горздрава свободный талон на вакцинацию ни в одной из выбранных на сайте поликлиник.

Заместитель главврача одной из них сказала Би-би-си, что с начала вакцинации поликлиника вакцинировала около 500 человек, в день проходит 45-55 человек. Она заверила Би-би-си, что поликлиники в 14 часов ежедневно выкладывают в интернет по 30-40 номерков на день вперед, в зависимости от остатка вакцины. "Но все их караулят и уже через минуту вы не найдете свободный талон, их сразу разбирают", — сказала врач.

Записаться по телефону через колл-центр той же поликлиники у корреспондента Би-би-си не получилось. На вопрос "на какое число можно записаться", оператор ответила: "Ни на какое, записи сейчас нету". И тут же спросила: "Вы из какой поликлиники?" На возражения, что каждый вправе выбрать любой прививочный пункт, оператор продолжала настаивать на своем. "Если ваших данных нет в нашей компьютерной базе, я вас не запишу. Своих-то не обслужить", — отрезала она.

Заместитель главврача, с которой связалась Би-би-си, пообещала "спуститься и разобраться", подтвердив, что прикрепление к поликлинике для вакцинации не требуется. Впрочем, все талоны на имеющуюся в поликлинике вакцину уже распределены, и появятся как только поликлиника получит новые дозы из поступившей в город партии, добавила она.

Самый доступный способ — просто прийти в прививочный пункт без записи, посоветовала врач. Она заверила, что "если кто-то приходит целенаправленно на вакцинацию, ему не откажут, привьют в тот же день", поскольку не все записанные приходят, а ампула рассчитана на пять человек.

Большинство указанных в программе вакцинации номеров телефонов, по которым звонила корреспондент Би-би-си, были постоянно заняты.

Сочи: запись за неделю



В Сочи пока нельзя записаться на вакцинацию через интернет, да и по телефону поликлиники записывают неохотно: в некоторых поликлиниках говорят, что нужно прийти и лично записаться в кабинете у врача. Запись через интернет будет доступна только в конце января.

Региональные власти отчитываются о том, что вакцину в регион завезли. В конце декабря Роспотребнадзор Краснодарского края сообщал, что в регион поступило более двух с половиной тысяч доз вакцины "ЭпиВакКорона".

15 января замначальника управления организации медпомощи населению краевого минздрава Юрий Сарычев заявил, что с декабря по февраль в край запланировано поставить 235 тысяч доз вакцин. Однако большая часть поставок — 143,5 тысячи доз — запланирована на февраль. В медорганизации к середине января пришли только 18,7 тысячи доз. При этом в заявлении минздрава региона не оговаривается, идет ли речь о "Спутнике" или о "ЭпиВикКороне". В регионе официально можно получить обе этих прививки.

Всего в регионе, по сообщению местного минздрава, привились 10,4 тысячи человек. Оба этапа прошли чуть более 3 тысяч.

Официально прививку в Сочи могут сделать все желающие, кто прикреплен к поликлинике.

Всего в крае вакцинацию проводят 97 организаций.

В одной из поликлиник города корреспонденту Би-би-си сказали, что вакцина есть в городе и "идет распределение по лечебным учреждениям", в самих поликлиниках она должна быть буквально "на днях".

В другой поликлинике сказали, что после записи попасть на вакцинацию можно будет примерно через неделю. А в третьей поликлинике сообщили, что нужно прийти с паспортом, полисом и СНИЛСом в отдельный кабинет, и там уже дают информацию о прививке.

Вакцинация в Краснодарском крае началась в сентябре 2020 года — первыми начали прививать сотрудников инфекционных госпиталей. Выборочная вакцинация — для отдельных профессий — стартовала 29 декабря.

Ростовская область: не все поликлиники доступны



В Ростовской области массовая вакцинация формально также началась 18 января. Однако в этот день во многие поликлиники вакцина еще не поступила.

Власти признают, что пока идет отладка процесса — есть проблемы с формированием заявок на поставку вакцины и ее перемещением внутри территорий. Об этом 19 января на заседании оперштаба по предупреждению распространения коронавируса заявил региональный министр здравоохранения Юрий Кобзев.

Кроме того, есть сложности и с записью на прививку через портал Госуслуг: не все больницы к нему подключены с данной услугой.

Корреспондент Би-би-си попытался записаться на прививку через портал в несколько медицинских учреждений Ростова и области. Лишь часть из них оказалась оказалась доступной, в других система выдавала ответ: "В настоящее время отсутствуют медицинские должности, в которые доступна запись на прием к врачу через ЕПГУ. Пожалуйста, обратитесь в регистратуру".

Еще в нескольких поликлиниках в ближайшие 14 дней не было доступного времени для записи.

Тем не менее, вакцинация все же начата и ее масштабы растут, сообщили Би-би-си сразу в нескольких ростовских медучреждениях.

"Желающих много, и вакцина пока есть, — рассказали в поликлинике №41, — всех не успеваем прививать, потому что необходим предварительный осмотр терапевта, запись идет на несколько дней вперед".

В поликлинике горбольницы №20 всю последнюю неделю прививали в основном учителей и соцработников, но теперь список участников будет значительно расширен.

"До 18 января для вакцинации требовался тест на наличие антител, а теперь нам разрешили прививать уже без него, — говорит медсестра прививочного кабинета. — Поэтому мы ждем более массового участия граждан. До этого мы сами регистрировали людей по спискам. Теперь можно записываться, как обычно — через регистратуру. Запись на укол ведется через каждые шесть минут, с восьми утра до восьми вечера". По ее словам, в поликлинику только что поступили очередные 400 доз вакцины. Это уже третья поставка с начала вакцинации — всего в поликлинику завезли за это время 1100 доз.

Вакцинация ведется и в студенческой поликлинике Ростова-на-Дону, правда, желающих получить заветный укол совсем немного, рассказали в регистратуре медучреждения. Число привитых пока что исчисляется единицами, а запас вакцин на сегодня — 50 доз.

До начала массовой вакцинации в области действовало всего 12 прививочных кабинетов, теперь их будет 83, сообщили в региональном правительстве. На сегодня в область поступило 13,5 тысячи доз коронавирусной вакцины — очередная поставка в 60 тысяч доз ожидается на следующей неделе. Всего на Дону планируется привить более 2 млн человек. Но пока что эта цифра не превышает двух тысяч.

Урал: много желающих, мало вакцины



19 января замгубернатора Свердловской области Павел Креков сообщил, что в регионе ждут очередную партию вакцины. Предыдущую партию вакцины — около 15 тысяч доз — Креков охарактеризовал как "очень немного". В оперштабе Свердловской области Би-би-си подтвердили, что с начала вакцинации регион получил более 14 тысяч доз вакцины.

Креков надеется, что с конца января медучреждения, а с февраля — и выездные пункты вакцинации для живущих на селе, — смогут прививать "действительно всех тех, кто записался на вакцинацию". Пока, по словам Крекова, на Среднем Урале остается приоритетной иммунизация медиков, учителей, соцработников, граждан в возрасте 65+.

Запись на вакцинацию идет по телефону 122 и телефонам поликлиник, а с февраля, как ожидается, и на портале госуслуг.

В Артемовской центральной районной больнице (Свердловская область) Би-би-си сообщили, что "вакцины закончились", больница ждет следующую большую партию. Сейчас вакцинируют с учетом приоритета — "в основном, учителей, медиков, полицию", сообщил Би-би-си представитель Артемовской ЦРБ.

В горбольнице №4 Нижнего Тагила заявили, что "вакцинация идет полным ходом, ждем новую партию, записывают и вызывают на прививку всех", но подтвердили, что пока медучреждение фокусируется на вакцинации "группы риска". Представитель нижнетагильской горбольницы уклонился от ответа на вопрос, есть ли сейчас вакцина в медучреждении.

В городской больнице города Асбеста Би-би-си сообщили, что медучреждение получило 550 двухкомпонентных доз вакцины "Спутник V", из них первый компонент уже поставлен, а второй остается поставить лишь нескольким сотням прививаемых.

"Все израсходовали, очень много желающих, — рассказала Би-би-си пресс-секретарь Асбестовской горбольницы Алена Власова. — Когда стало возможно прививать людей старше 60 лет, очень активно начали интересоваться пенсионеры. Также активны и сотрудники крупных предприятий промышленности и образования".

Во вторник помощник российского министра здравоохранения Алексей Кузнецов анонсировал отправку в Свердловскую область на этой неделе более 40 тысяч двухкомпонентных доз вакцины.

Похожая ситуация и в других областях Урала. В Курганской области в некоторых поликлиниках иммунизация идет с паузами. "Сейчас вызывают тех, кто записывался в декабре, — заявил Би-би-си сотрудник одной из поликлиник области. — В очереди — тысяча человек. Но я могу вас записать".

Во вторник помощник министра здравоохранения Российской Федерации Алексей Кузнецов заявил, что в регион до конца января поставят более 3 тысяч доз вакцины.

При этом сегодня оперштаб Курганской области заявил, что до конца месяца поступит 13 тысяч доз вакцины, и начнется "массовая вакцинация всех желающих".

При этом в регион планируют завести и "ЭпиВакКорону": один из сотрудников Национального медицинского исследовательского центра травматологии и ортопедии имени академика Илизарова, который не уполномочен говорить со СМИ, заявил, что в центре начали собирать списки на прививку медиков вакциной центра "Вектор".

18 января первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт сообщила уральскому интернет-изданию Ura.Ru о том, что "первая и вторая партия вакцины практически закончились". Днем позже "Интерфакс" передал заявление губернатора Челябинской области Алексея Текслера о том, что за весь период вакцинации от COVID-19 регион получил 11,8 тысячи вакцин, из них 5,4 тысячи были поставлены на прошлой неделе и потрачены за 4 дня.

Как сообщили Би-би-си в пресс-службе минздрава Челябинской области, следующая партия вакцины — 55,6 тысячи доз — поступит в регион с 24 по 31 января, а еще 90,8 тысяч доз — в феврале. В минздраве отметили высокий спрос на вакцину. В первую очередь в регионе прививают группы риска.

В Ханты-Мансийском округе "вакцинация завершается", заявил на заседании регионального оперштаба 20 января директор департамента здравоохранения Алексей Добровольский. "Остались десять флаконов в трех сельских больницах, которые мы сегодня используем", — сообщил он. По его словам, в регионе полностью привиты 1299 человек. ТАСС сообщает, что к настоящему моменту очередь на вакцинацию составляет в ХМАО 12,2 тысячи человек, записавшихся по телефону или через электронные регистратуры.

По словам помощника российского министра здравоохранения Алексея Кузнецова, Югра до конца недели получит более 20 тысяч доз вакцины.