Охрану президента ЮАР не пускали в Польшу по пути в Киев. Поляки говорят, что это не из-за расизма
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Польские пограничники задержали в аэропорту Варшавы самолет с охранниками президента ЮАР (на фото), который прилетел в Европу на переговоры с лидерами Украины и России. Начальник президентской охраны обвинил поляков в расизме, но те возразили, что у гостей просто не было документов на часть оружия.

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Самолет с президентской охраной и журналистами был задержан в Варшаве в четверг, и первые 24 часа польские пограничники никого из него не выпускали.

Затем части пассажиров разрешили выйти в город и поселиться в отелях, но самолет и багаж, как объявила пресс-служба аэропорта, будут задержаны до воскресенья.

Президент ЮАР Сирил Рамапоса прилетел в Европу в составе делегации африканских лидеров, которая хочет попытаться склонить президентов России и Украины к мирным переговорам. В четверг делегация встречалась с президентом Польши Анджеем Дудой, в пятницу побывала в Киеве, а в субботу планирует встречу с Путиным в Санкт-Петербурге.

Начальник охраны Рамапосы генерал-майор Уолли Рооде был крайне возмущен тем, что его босс остался без части телохранителей.

"Они нас задерживают, они подвергают жизнь нашего президента опасности! Мы уже должны были быть в Киеве, а они вон что делают! Я хочу, чтобы вы видели, какие они тут расисты!" — заявил генерал.

Пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарын назвал обвинения в расизме чушью и объяснил, что у южноафриканских телохранителей были не в порядке документы на оружие.

С таким же объяснением выступили и пограничники.

"У членов делегации было оружие, на ввоз которого не было разрешений. Но сами они имели возможность выйти из самолета", — написало пограничное ведомство Польши в Твиттере.

Пресс-секретарь президента ЮАР Винсент Магвенья сказал, что их делегация пытается договориться, чтобы пассажиры задержанного чартерного рейса попали хотя бы на санкт-петербургскую часть турне президентов.

Несмотря на то, что охранники президента Рамапосы застряли в Варшаве, сам он вместе с другими президентами благополучно прибыл в пятницу в Киев. Винсент Магвенья заверил в Твиттере, что его безопасность была полностью обеспечена.

В африканскую делегацию, кроме Рамапосы, входят президенты Сенегала, Замбии и Коморских островов, а также представители Египта, Республики Конго (Браззавиль) и Уганды.

В то время, когда они находились в Киеве, Россия нанесла по городу и окрестностям очередной ракетный удар.

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