Один из наиболее публично активных представителей "новых властей" на аннексированных украинских территориях Кирилл Стремоусов сегодня погиб в ДТП. Представители оккупационной администрации Херсонской области вслед за российскими военными блогерами и СМИ сообщили о гибели Кирилла Стремоусова.

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Сообщения о гибели Стремоусова сначала распространили пророссийские блогеры, а затем и государственные СМИ. Он погиб в ДТП, сообщили они.

Гибель Стремоусова в автокатастрофе позже подтвердил и глава областной окккупационной администрации Владимир Сальдо: "Он погиб на территории Херсонской области, двигаясь в автомобиле, попавшем в ДТП".

Ранее в среду военные блогеры сообщали, что с административных зданий в Херсоне стали убирать российские флаги. На этой неделе оккупационные власти Херсонской области объявили о завершении организованного вывоза (украинские власти называют его принудительной депортацией) жителей правого берега Днепра. Назначенные Россией чиновники также переехали на левый берег в ожидании украинского контрнаступления.

Кем был Стремоусов



До российского вторжения в Украину Стремоусов был известен как активист, пытавшийся избраться депутатом и мэром Херсона, один из лидеров украинского движения против вакцинации от коронавируса. В 2019 году его подозревали в участии в нападении на редакцию одной херсонской газеты с применением слезоточивого газа и травматического оружия.

Херсон оказался в российской оккупации в первые дни войны.

16 марта 2022, через несколько недель после перехода Херсонской области под контроль России, в интернете было опубликовано видео с собрания в Херсонском областном совете, на котором несколько человек объявили о создании "комитета спасения за мир и порядок".

Возглавивший этот комитет Стремоусов объявил, что "регион хочет наладить с Россией торгово-экономические и социально-культурные связи".

27 апреля РИА Новости сообщило, что в Херсонской области сформировали новые администрации, в том числе областную. Ее возглавил 65-летний Сальдо, который был мэром Херсона в 2002-2012 годах и народным депутатом Верховной рады Украины от "Партии регионов". Заместителем Сальдо стал Стремоусов.

Стремоусов предлагал "присоединить" Херсонскую область к России без проведения "референдума" и объявления независимости (Кремль пошел по другому пути) и другие громкие заявления.

В среду издание "Верстка" сообщило, что государственным СМИ рекомендовано меньше цитировать некоторых российских политиков (якобы так Кремль хочет поставить под более жесткий контроль информационное пространство), а "Медуза" (в реестре СМИ-"иноагентов") добавляла, что в числе тех, кого будут реже будут цитировать прокремлевские СМИ, оказался и Стремоусов.

В ожидании наступления Украины



В последние дни он регулярно отчитывался о ситуации на фронте, утверждая, что российским силам удается отбивать попытки наступления украинской армии.

Утром в среду Стремоусов заявил о наступлении вооруженных сил Украины сразу на трех направлениях, в том числе на Снигиревку, которая находится примерно в 50 километрах от Херсона.

"И если на первых двух противник понес потери и отступил, то на снигиревском участке фронта с утра развязались тяжелые бои. Населенный пункт сейчас находится в зоне боевых действий, по противнику работает авиация, артиллерия и техника", — писал он в своем телеграм-канале.