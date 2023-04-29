Каждую неделю русскоязычные СМИ из разных стран публикуют десятки расследований, интервью, репортажей, подкастов и аналитических колонок. По субботам мы рассказываем о важных и интересных материалах, которые готовят наши коллеги в Латвии и за рубежом.

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Российские власти учредили на оккупированных украинских территориях новые телеканалы — интернет работает с перебоями, а убеждать жителей в том, как хороша жизнь при "новых властях" как-то надо. Тем более, что те самые новые каналы копируют стиль и манеру работы московских коллег, рассказывающих о правильности действий Москвы и бессмысленности решений Киева. Журналисты "Верстки" выяснили, как появились и работают эти "медиа", кто их финансирует, кто ими руководит и кто (в том числе из местных жителей) соглашается работать на пропаганду.





Начиная с лета прошлого года из России периодически приходят странные новости — пенсионеры, ни от кого не скрываясь, поджигают военкоматы или отделения банков, а после задержания рассказывают неправдоподобные истории, в которых часто фигурируют долги или кредиты. Всего публично сообщалось о 16 таких случаях, почти все подобные поджоги оказываются неудачными, но это не помешало силовикам как минимум дважды квалифицировать их как теракты. Оля Ромашова разбиралась, как связаны эти истории и как телефонное мошенничество стало оружием.





До начала полномасштабного российского вторжения Владислав Ещенко занимался гуманитарным разминированием, а 24 февраля 2022-го стал сапером ВСУ. В августе он отправился на задание — один из боеприпасов, который 23-летнему украинцу предстояло разминировать, сдетонировал, а вслед за ним взорвались еще более 80, находившихся рядом. Владислав потерял оба глаза. Еще в больнице он сделал предложение своей девушке, прошел восстановительные процедуры — и теперь хочет заняться помощью другим людям, ослепшим из-за войны. Поддержать фонд "Побачимо перемогу" ("Увидим победу") можно по ссылке.





В середине апреля суд в Нью-Йорке приговорил россиянку Викторию Насырову к 21 году тюремного заключения — она пыталась убить своего "двойника". За предыдущие полтора десятилетия женщина прожила несколько жизней: была и безработной матерью ребенка-инвалида, и гламурной дивой, и подозреваемой в убийства в Краснодаре — а потом, сбежав в США, начала встречаться с мужчинами, увлекающимися БДСМ, и грабить их, одновременно пытаясь украсть личность своей знакомой. Невероятную историю Насыровой и ее жертв рассказывает журналистка Олеся Остапчук.





Когда в 1979-м советские войска отправились в Афганистан, немало жителей СССР выступили против войны. Они писали антивоенные стихи, расклеивали листовки и просто высказывались в разговорах с другими людьми — а потом оказывались в тюрьме или на принудительном лечении. Кристина Сафонова рассказывает, как в "эпоху застоя" были устроены протесты против вторжения в соседнюю страну, и пытается понять, почему 40 лет спустя все повторяется вновь.



Бонус: что посмотреть — репортаж "Дождя" о зэке, получившем помилование за участие в войне и убившем пенсионерку вскоре после возвращения



В 2020 году Иван Россомахин получил 14 лет колонии строго режима за убийство. Спустя два года он отправился воевать в Украине в составе ЧВК "Вагнер", а в марте 2023-го вернулся в Кировскую область на побывку. Там его спустя несколько дней задержали за угрозы насилием и дебош в состоянии алкогольного опьянения, но вскоре выпустили — и Россомахин убил 85-летнюю местную жительницу. Нигина Бероева рассказывает историю преступления, которое не должно было произойти.