Оккупационные власти Херсона попросят Путина включить регион в состав России
Foto: AP/Scanpix/LETA

Оккупационные власти Херсонской области обратятся к президенту России с просьбой включить регион в состав Российской Федерации.

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Замглавы "военно-гражданской администрации" Херсонской области (так в оккупированных Россией регионах называют назначенное военными руководство) Кирилл Стремоусов заявил, что регион обратится к президенту России с просьбой о вхождении в состав РФ.

"Город Херсон — это Россия, никаких ХНР (Херсонской народной республики) на территории Херсонской области создаваться не будет, референдумов не будет. Это будет один единый указ на основании обращения руководства Херсонской области к президенту РФ, и будет просьба ввести область в состав полноценного региона Российской Федерации", — цитируют Стремоусова РИА "Новости".

Ранее Стремоусов уже выступал с подобными заявлениями. 7 мая он сказал, что регион стремиться войти в состав России: "Никто ни к чему не будет принуждать, но исконно русские земли должны вернуться в свое историческое русло культуры и ценностей".

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BBC News Русская служба:

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