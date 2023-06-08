Оккупационные власти Запорожской области заявили о попытке наступления ВСУ в районе Орехова

Представитель российской администрации оккупированной части Запорожской области Владимир Рогов написал в своем Telegram-канале, что в ночь на 8 июня украинская армия совершила попытку наступления в районе города Орехов, а также обстреляла Токмак из реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS.

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"Танковая группа боевиков ВСУ пошла в наступление на Ореховском участке Запорожского фронта — между Малой Токмачкой и Новоданиловкой. В данный момент идет бой высокой интенсивности. Противник ведет непрерывный огонь из артиллерии и танков по нашим позициям", — заявил представитель оккупационных властей.

Впоследствии Рогов сообщил, что наступавшие украинские подразделения были "разбиты".

В свою очередь Генштаб ВСУ в утренней сводке сообщил, что на запорожском и херсонском направлениях российские военные "продолжают вести оборонительные действия". По данным ведомства, российские военные нанесли авиаудары в районе села Ольговское примерно в 70 км от Орехова, а также обстреляли из артиллерии Ольговское, Гуляйполе, Белогорье и другие населенные пункты Запорожской области.

И российская, и украинская стороны с начала недели сообщают о повышенной активности на фронте. Представители ВСУ заявляли о продвижении на нескольких участках фронта, Минобороны РФ и оккупационные власти — об успешном отражении наступления.