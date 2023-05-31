Оккупационные власти заявили о гибели пяти человек при обстреле Луганской области
Foto: Sputnik/Scanpix

Представители "властей" самопровозглашенной ЛНР сообщили, что в результате обстрела поселка Карпаты погибли пять человек, еще 19 получили ранения.

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Как утверждают местные "власти", обстрел велся из РСЗО HIMARS.

"Противник выпустил 4 ракеты (3 ракеты типа М30А1 с поражающими элементами в виде шрапнели и 1 ракета типа М31). Поврежден строительный городок и здание птицефабрики", — сказано в заявлении.

Ранее губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков сообщил, что обстрелу подвергся приграничный город Шебекино, четыре человека получили ранения. Глава российского региона возложил ответственность за инцидент на ВСУ.

В свою очередь, власти Краснодарского края заявили, что беспилотники атаковали два нефтеперерабатывающих завода, никто не пострадал.

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