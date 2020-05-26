Около 100 строителей Белорусской АЭС инфицированы коронавирусом

Среди строителей Белорусской атомной электростанции (БелАЭС) зафиксирована вспышка заражения коронавирусом - речь идет примерно о сотне пациентов с положительным тестом на SARS-CoV-2. "На белорусской площадке, этот проект у нас в особом приоритете, зафиксировано около 100 инцидентов, около 100 положительных тестов. Это не только наши работники, но и представители белорусского заказчика", - говорится в видеообращении гендиректора "Росатома" Алексея Лихачева к сотрудникам отрасли, обнародованном во вторник, 26 мая.

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На сайте "Росатома" этот же отрывок из обращения Лихачева приводится без указания конкретных цифр, в следующем виде: "На белорусской площадке, этот проект у нас сегодня в особом приоритете, зафиксированы положительные тесты. Это не только наши работники, но и представители белорусского заказчика".

На каких объектах "Росатома" был выявлен коронавирус

Кроме этого, один случай заражения коронавирусом выявлен на объекте "Росатома" в Египте. В целом ситуацию с заражениями на зарубежный стройплощадках Лихачев назвал "контролируемой, но требующей предельного внимания".

В России одним из "проблемных" городов с точки зрения распространения коронавируса на объектах "Росатома" является Десногорск в Смоленской области. Там, по словам Алексея Лихачева, на данный момент имеются 57 заболевших, из них 42 - работники Смоленской АЭС и предприятий в контуре Росатома.

Число сотрудников "Росатома", скончавшихся от последствий заражения коронавирусом, к 26 мая возросло до 11 человек, указал Лихачев. В общей сложности, по данным корпорации на вечер 25 мая, на контроле находятся 485 сотрудников.