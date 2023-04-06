Около 50 стран осудили выступление Львовой-Беловой в ООН
Foto: AP/Scanpix/LETA

Представители США, Великобритании, Албании и Мальты бойкотировали выступление уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой по видеосвязи на неформальном заседании Совета Безопасности ООН, состоявшемся в среду, 5 апреля. Заседание было организовано Россией, которая в апреле по ротации председательствует в Совбезе ООН, и посвящено украинским детям. Приглашение выступить Львовой-Беловой, которая в своей речи осудила "кампанию дискредитации" против РФ, было расценено рядом стран как преднамеренная провокация.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Украинские власти обвиняют Россию в похищении более 16 тысяч детей с начала широкомасштабного вторжения в страну 24 февраля 2022 года. Международный уголовный суд в Гааге 17 марта выдал ордера на арест Марии Львовой-Беловой и президента РФ Владимира Путина, обвинив их в причастности к насильственной депортации детей с оккупированных территорий Украины в Россию.

Совместное заявление: Россия злоупотребляет своими полномочиями в Совбезе ООН

Выступление Львовой-Беловой в ООН осудили около 50 стран, включая Германию. В совместном заявлении они обвинили Россию в том, что она "злоупотребляет своими полномочиями и привилегиями постоянного члена Совбеза ООН для того, чтобы распространять дезинформацию о массовых похищениях и принудительном переселении тысяч украинских детей".

"Сколько бы лжи ни распространялось, правду скрыть не удастся: Россия продолжает противоправно и принудительно депортировать украинских детей во время войны, которую она же и начала", — заявила в свою очередь в Twitter германская миссия в ООН.

Ранее США и Великобритания добились того, чтобы запись этого заседания не транслировалась на официальном Web-TV-канале ООН. В результате Россия транслировала его на канале своего постпредства в ООН в Youtube. "Мы будем использовать любую возможность, чтобы давать отпор попыткам России использовать свое председательство в Совбезе для распространения лживой информации", — сказала постоянный представитель США в ООН Линда Томас-Гринфилд.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Статьи по теме:
 
Читать мнения (11) Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Iedvesmai
Кардиолог: Доказана эффективность омега-3 в лечении и профилактике сердечно-сосудистых заболеваний
Подавленность и слабость. Невролог объясняет, зачем в рацион нужно включить омега-3
Новые горизонты рекламного контента. Delfi Brand Studio – 4 года
Потенциал ветровой энергии в Латвии: насколько это реально и сколько стоит
Кардиолог: Доказана эффективность омега-3 в лечении и профилактике сердечно-сосудистых заболеваний
От идеи до воплощения. Реновация многоквартирного дома
Что нужно подростку, чтобы успешно и без стресса выучить учебный материал
Будни курьера — какие они?