Около 50 стран осудили выступление Львовой-Беловой в ООН

Представители США, Великобритании, Албании и Мальты бойкотировали выступление уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой по видеосвязи на неформальном заседании Совета Безопасности ООН, состоявшемся в среду, 5 апреля. Заседание было организовано Россией, которая в апреле по ротации председательствует в Совбезе ООН, и посвящено украинским детям. Приглашение выступить Львовой-Беловой, которая в своей речи осудила "кампанию дискредитации" против РФ, было расценено рядом стран как преднамеренная провокация.

Украинские власти обвиняют Россию в похищении более 16 тысяч детей с начала широкомасштабного вторжения в страну 24 февраля 2022 года. Международный уголовный суд в Гааге 17 марта выдал ордера на арест Марии Львовой-Беловой и президента РФ Владимира Путина, обвинив их в причастности к насильственной депортации детей с оккупированных территорий Украины в Россию.

Выступление Львовой-Беловой в ООН осудили около 50 стран, включая Германию. В совместном заявлении они обвинили Россию в том, что она "злоупотребляет своими полномочиями и привилегиями постоянного члена Совбеза ООН для того, чтобы распространять дезинформацию о массовых похищениях и принудительном переселении тысяч украинских детей".

"Сколько бы лжи ни распространялось, правду скрыть не удастся: Россия продолжает противоправно и принудительно депортировать украинских детей во время войны, которую она же и начала", — заявила в свою очередь в Twitter германская миссия в ООН.

No amount of disinformation can hide the truth: Russia continues to unlawfully and forcibly deport Ukrainian children in the midst of a war they started. Nearly 20 thousand 🇺🇦children have been taken from their families.

The international community cannot let this stand. https://t.co/tlTnrrbH2F