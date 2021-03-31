Около тысячи москвичей заболели коронавирусом после вакцинации "Cпутником V"

В российской столице после вакцинации вторым компонентом вакцины "Cпутник V" заболели COVID-19 сотни человек, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе комплекса социального развития Москвы.

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Там отметили, что речь идет о вакцинированных, у кого после прививки вторым компонентом прошло более двух недель. Из них заболели коронавирусом около 1 тысячи человек, что составляет около одной десятой процента.

Отмечается, что более 76% из числа заболевших переносят COVID-19 в легкой или бессимптомной форме. Тем не менее, формирование иммунитета после прививки происходит индивидуально, поэтому важно соблюдать меры предосторожности.

В середине марта руководитель Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова говорила, что 10% людей не восприимчивы к вакцинации, а переносчиком вируса остается даже привитый человек.

Массовая вакцинация против COVID-19 в Москве началась 4 декабря 2020 года.

На данный момент в Москве зафиксировано 1 026 740 случаев заражения коронавирусом, из которых 944 738 человек выздоровели, скончались 16 656.

По всей России за последние сутки выявлено 8 275 случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа. Скончались за сутки 408 человек. Общее число жертв COVID-19 в стране достигло 98 850.

Согласно данным оперштаба, Санкт-Петербург (715) и Московская область (584) остаются регионами с наибольшим количеством заражений коронавирусом после столицы. Наименьшие темпы прироста в Туве (0,01%) и в Магаданской области (0,02%).

Всего к данному моменту в России зарегистрировано 4,54 млн случаев заражения коронавирусной инфекцией. По этому показателю РФ остается на пятой строчке в мире после США (30,39 млн), Бразилии (12,65 млн), Индии (12,14 млн) и Франции (4,64 млн). В Великобритании, по данным Университета Джонса Хопкинса, 4,35 млн случаев инфицирования.