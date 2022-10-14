Окончание мобилизации, уничтожение Украины и переговоры с Байденом: главное с пресс-конференции Путина

Сегодня завершился двухдневный визит Владимира Путина в Астану. В ходе поездки президент РФ принял участие в саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, саммите "Россия — Центральная Азия" и заседании Совета глав государств СНГ, а также провел встречи с лидерами Азербайджана, Кыргызстана, Таджикистана, Турции, Палестины и Катара. По итогам визита Путин поговорил с журналистами.

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Нет необходимости в обозримом будущем расширять объемы частичной мобилизации. Уже мобилизовано 222 тысяч человек из предполагаемых 300 тысяч. Частичная мобилизация почти заканчивается, примерно за две недели она будет завершена.

Проходить подготовку должны все мобилизованные. Первичная подготовка мобилизованных занимает 5-10 дней, затем — 5-15 дней в частях и дополнительное слаживание в войсках. В подразделениях Вооруженных сил уже находятся 33 тысячи мобилизованных, в том числе 16 тысяч в частях, привлекаемых к боевым задачам.

Бестолковщина при мобилизации связана со старыми формами учета. Лучше не давать эмоциональные оценки в отношении уезжающих из РФ, юридически оценивать конкретные случаи и причины.

Линия соприкосновения на Украине составляет 1100 км, держать ее только контрактными войсками невозможно.

Если Киев созреет до переговоров, то тогда и будут востребованы посреднические усилия заинтересованных стран. Договоренности в Стамбуле были почти парафированы, но после отвода войск России Киев передумал.

Нет необходимости в переговорах с Байденом.

Еще не решен вопрос о поездке на саммит G20.

Власти ФРГ сами должны определить, что для них важнее — обеспечение своих национальных интересов или выполнение обязательств по НАТО. Решение властей ФРГ выполнять обязательства по НАТО в ущерб немецким интересам является ошибкой.

Россия закроет зерновой коридор, если подтвердится, что взрывчатку для теракта на Крымском мосту вывезли из Одессы на зерновозе.

Попытки отменить русскую культуру являются полным бредом и чушью. Россия видит попытки запретить русский язык на Украине, но Москва не должна действовать так же — это неправомерно. Нельзя пытаться "отменить" какую-либо культуру, в том числе украинскую, культура вообще не при чем. Поддержка Киевом нацистов не имеет никакого отношения к украинской культуре.

Стоит надеяться, что у политиков Запада хватит разума, чтобы не предпринимать шагов, которые приведут к прямому столкновению с войсками РФ.

Мы же не ставим перед собой задачу уничтожения Украины. Вот они взяли — в Крыму проживают 2,4 млн человек — и воду отрубили там. Войскам пришлось зайти и открыть воду в Крым. Не сделали бы этого действия — не было бы других противодействий.

То, что происходит сегодня, мягко говоря, малоприятно, но все то же самое мы получили бы чуть позже, только в худших для нас условиях. Так что мы действуем правильно и своевременно

Нет (в ответ на вопрос, жалеет ли Путин о чём-либо)

Цитаты по ТАСС