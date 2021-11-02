Оксфордский словарь назвал слово 2021 года

Составители Оксфордского словаря выбрали словом 2021 года vax ― переводится как "вакцина", "вакцинация", "вакцинировать". Об этом со ссылкой на сайт словаря сообщает портал телеканала "Дождь".
По мнению лексикографов, "ни одно слово не отражает атмосферу этого года лучше, чем vax". К сентябрю оно встречалось в 72 раза чаще, чем в прошлом году и породило множество производных, отметили составители Окфордского словаря.
В их числе ― vax cards (сертификаты о вакцинации), vaxxie (аналог селфи, фото во время вакцинации), vax-a-thon (массовая вакцинация), антиваксер (противник вакцинации).
Старший редактор Оскфордского словаря Фиона Макферсон отметила, что слово vax появилось в 1980-х годах, но его редко использовали вплоть до 2021 года. Британский ученый Эдвард Дженнер, который ввел в обиход слово "вакцина" (vaccine), еще в начале 18 века использовал слово antivax в другом написании ― anti-vacks.
В 2020 году Оксфордский словарь не смог выбрать одно конкретное слово, отметив беспрецедентность случившихся за год событий. Среди самых популярных слов специалисты выделили коронавирус, импичмент, Black Lives Matter и "белорусский".