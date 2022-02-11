Олаф Шольц заверил лидеров балтийских стран в солидарности Берлина

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц заверил государства Балтии в поддержке со стороны Берлина. "Мы стоим на вашей стороне", — заявил Шольц по окончании совместной встречи с президентом Литвы Гитанасом Науседой, а также премьер-министрами Эстонии и Латвии Каей Каллас и Кришьянисом Кариньшем в четверг, 10 февраля, в Берлине.

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Он подчеркнул, что страны НАТО сплочены и полны решимости: "В этой критической для нас всех ситуации Россия не должна недооценивать наши решимость и единство — как партнеров в ЕС, как союзников в НАТО. Я хочу четко сказать: мы очень серьезно относимся к обеспокоенности наших союзников". Глава германского правительства подтвердил, что в Литву будет отправлен дополнительный контингент бундесвера, насчитывающий 350 солдат и офицеров ФРГ.

Берлин ожидает от Москвы шагов в сторону деэскалации



Кроме того Олаф Шольц призвал Москву принять меры для ослабления напряженности, вызванной большой численностью российских войск вблизи украинской границы. По его словам, агрессия РФ против Украины повлечет за собой очень тяжелые экономические, политические и стратегические последствия для Москвы. "Мы ожидаем от России четких шагов, чтобы снизить текущее напряжение в регионе. Деэскалация — это требование времени", — заявил канцлер ФРГ.

Собеседники Шольца в свою очередь указали на необходимость дальнейшего укрепления восточных границ НАТО, повышения роли Германии в урегулировании конфликта с Россией и единства в рядах Североатлантического альянса. Любое проявление нерешительности или отсутствие единства может подать России ложный сигнал, заявила эстонский премьер Кая Каллас. Крайне важно, чтобы Германия взяла на себя главную роль в объединении стран ЕС и НАТО в эти трудные времена, подчеркнул ее латвийский коллега по должности Кришьянис Кариньш.