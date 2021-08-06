Олегу Навальному дали год условно по "санитарному делу"

Преображенский суд Москвы приговорил Олега Навального, брата находящегося в колонии политика Алексея Навального, к одному году лишения свободы условно по "санитарному делу".

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Суд признал его виновным в подстрекательстве к нарушению санитарных норм (ч. 4 ст. 33, ч. 1 ст. 236 УК РФ) и назначил год условно с испытательным сроком один год. Обвинение просило дать ему год условно с испытательным сроком три года.

Поводом для обвинения стал пост в "Фейсбуке", в котором Олег Навальный призывал 23 января выходить "на центральную площадь своего города", чтобы обсудить фильм ФБК (признан экстремистской организацией и организацией, выполняющей функции иностранного агента) "Дворец для Путина".

Судья Кузнецов огласил приговор. Олег Навальный признан виновным в подстрекательстве по ч. 1 ст. 236 УК РФ и приговорён к одному году лишения свободы условно с испытательным сроком один год. pic.twitter.com/OOHtlYd3uj — Nikos Paraskevov (@Paraskevov_N) August 6, 2021

Ранее Олег Навальный вместе с братом был осужден по делу "Ив Роше" и провел 3,5 года в колонии. Алексей Навальный тогда получил 3,5 года условно, а сейчас находится в колонии - в феврале суд заменил ему условный срок на реальный.

Ранее в пятницу Преображенский суд назначил один год ограничения свободы соратнику Навального Николаю Ляскину, а 3 августа к полутора годам ограничения свободы была приговорена еще одна фигурантка "санитарного дела" - Любовь Соболь.

"Санитарное дело"

МВД возбудило дело по статье 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических норм) сразу после акции, прошедшей в Москве 23 января. Позже его передали в центральный аппарат Следственного комитета России.

Согласно действовавшим в тот момент распоряжениям мэра Москвы, проведение любых публичных мероприятий в городе не допускалось из-за коронавируса.

По версии следствия, на протестную акцию 23 января пришли два десятка человек, находившихся под наблюдением системы "Социальный мониторинг" из-за заражения либо контакта с коронавирусными больными.

Обвиняемыми по "санитарному делу" стали 10 человек. Они, по версии следствия, публиковали на своих страницах в соцсетях посты, "призывающие неограниченный круг лиц принять участие в несогласованной акции 23 января". При этом они "игнорировали санитарные нормы", что могло повлечь "распространение массовых заболеваний", посчитали следователи.

С одного из фигурантов "санитарного дела" - муниципального депутата Константина Янкаускаса - обвинения были сняты после того, как он объявил об отказе баллотироваться в Госдуму.

Дела всех фигурантов выделены в отдельные производства и рассматриваются разными судьями.